Обещанный прежде России роскошный полноприводный седан Kia K9 начали продавать в Казахстане

В родной Корее седан Kia K9 – самая престижная легковушка марки – пережил рестайлинг летом прошлого года, а в самом начале февраля 2022-го компания объявила о планах вывести такую модель и на российский рынок, причем тогда даже заявили о том, что наша версия уже сертифицирована. Напомним, дореформенная «четырехдверка» второй генерации у нас носит индекс K900 (в первом поколении седан звался Quoris), обновленный же флагман должен был появиться именно под «корейским» названием K9. Однако затем начались всем известные события, так что Kia, как и большинство остальных брендов, по сути, поставила свою деятельность в РФ «на паузу» (запуск нового Kia Sportage в расчет не берем, ведь, скорее всего, марка лишь стремится распродать машины, собранные до остановки калининградского «Автотора»). А вот в соседнем Казахстане никаких «пауз» нет, и теперь местная линейка Kia пополнилась седаном K9.

Отметим, казахстанский рынок – вовсе не замена российскому, тут еще весной 2021-го рассказывали о намерении организовать в 2022 году локальную сборку флагманского седана Kia. Правда, в свежем релизе, посвященном старту продаж «девятки», место ее «прописки» не упоминается (сборку планировали наладить на принадлежащем AllurGroup заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай).



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В Казахстане седан Kia K9 длиной 5140 мм предложен с безальтернативным бензиновым «атмосферником» V6 3.3 GDI (249 л.с.) и классическим восьмиступенчатым «автоматом», привод – только полный. К слову, аналогичные мотор и коробка есть и у нашего дореформенного K900, и лишь эта пара и была обещана российской новой «девятке». Дорестайлинговой «четырехдверке» в РФ еще положен бензиновый V8 5.0 GDI (413 л.с.), привод же тоже исключительно полный, тогда как в Корее можно купить и заднеприводный седан (там модель оснащается 370-сильным турбомотором V6 3.3 T-GDI и «атмосферником» V6 3.8 мощностью 315 л.с.).



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На казахстанском рынке Kia K9 доступен в единственной топовой комплектации Premium, «наиболее полно отвечающей запросам клиентов в этом сегменте». В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, кожаный салон с вставками из дерева, вентиляция и подогрев всех сидений, трехзонный климат-контроль, виртуальная «приборка» (12,3 дюйма), мультимедиа-система с экраном диагональю 14,5 дюйма, отдельные дисплеи для задних пассажиров, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



В пересчете на наши деньги Kia K9 обойдется в Казахстане примерно в 5 059 000 рублей.



Прежний седан K900 еще «висит» на российском сайте Kia, по прайсу он сегодня стоит от 5 164 900 рублей (в РФ у модели три комплектации).