Седан Kia K9 приедет в РФ, несмотря на скромные успехи предшественника, но с одним мотором

Под новым индексом у нас будут продавать рестайлинговую флагманскую «четырехдверку» марки. На российском рынке такую модель предложат только с младшим «атмосферником».

В родной Корее самый большой и дорогой седан Kia с момента своего появления в 2012 году носит индекс K9. В России же модель первой генерации звалась Quoris, а «четырехдверка» второго поколения, которая дебютировала в 2018-м, у нас известна как K900. И вот наш вариант снова переименован: обновленный седан в РФ будет представлен под «корейским» названием K9. Согласно официальной версии местного офиса Kia, смена индекса обусловлена существенными изменениями в дизайне и оснащении, ну и еще новое имя «формирует единство стиля обозначений модельной линейки бренда» в нашей стране, перекликаясь с названием бизнес-седана K5.

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В компании также отметили, что K9 уже сертифицирован, хотя Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в открытой базе Росстандарта на момент публикации новости не появилось. К слову, у нас вообще были сомнения насчет того, что преобразившийся флагман доберется до РФ, ведь K900 в прошлом году разошелся тиражом всего 124 экземпляра против 216 штук в 2020-м и 409 единиц в 2019-м.



Новый Kia K9

Напомним, на родине рестайлинговый седан K9 стартовал минувшим летом. Фары вытянулись и лишились ходовых огней в виде сдвоенных приплюснутых «подков». Двойных секций нет больше и в фонарях, к тому же они теперь соединены между собой светящейся плашкой и хромированной полоской, из-за чего задний номерной знак пришлось перенести с крышки багажника на бампер. Еще модель обрела новую радиаторную решетку. Длина корейской версии выросла на 20 мм до 5140 мм, но российский офис почему-то сообщает о прежних 5120 мм. Колесная база не изменилась (3105 мм).



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В салоне – более современная мультимедийная система с увеличившимся в размерах тачскрином и системой идентификации владельца по отпечатку пальца. Также в Корее расширен список электронных помощников.



На нашем рынке рестайлинговый седан предложат только с одним двигателем: это прежний бензиновый «атмосферник» V6 3.3 GDI мощностью 249 л.с., он все так же сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Предыдущему K900 в РФ еще положен V8 5.0 GDI (413 л.с.), но такой мотор упразднили даже в Корее: там «четырехдверка» сегодня оснащается V6 3.8 (315 л.с.) и турбодвигателем V6 3.3 T-GDI (370 л.с.). В России, как и предшественник, K9 будет доступен исключительно с полным приводом (на родине Kia продают и заднеприводные версии).

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Точную дату старта российских продаж Kia K9 объявят позже, как и комплектации и цены. Уходящий седан K900 у нас сегодня стоит от 4 564 900 рублей (2022 года выпуска).

