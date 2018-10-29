В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на флагманский седан Quoris второго поколения. Как и предыдущую «четырехдверку», модель новой генерации будут собирать в Калининграде.

29 Окт Самая дорогая Kia в России: теперь с полным приводом и, возможно, новым именем

В новом сертификате флагман Kia обозначен как K900 – это индекс, под которым седан продают в США (в Корее – K9), название Quoris в документе не упоминается. Интересно, что в ОТТС «четырехдверки» первого поколения значилось именно имя Quoris. На момент публикации новости в российском офисе марки не предоставили комментарий насчет возможного переименования модели.

1 / 2 Новый Kia K900 (он же Quoris) для американского рынка 2 / 2 Новый Kia K900 (он же Quoris) для американского рынка

Согласно новому ОТТС, на нашем рынке седан второй генерации предложат с двумя «атмосферниками»: V6 3.3 (249 л.с., 347 Нм) и V8 5.0 (413 л.с., 505 Нм). Оба мотора имеют непосредственный впрыск топлива и сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». Привод – задний или полный, причем выбор предусмотрен для обоих двигателей. У предыдущего Kia Quoris только задний привод, модель первого поколения в России представлена с «атмосферником» V6 3.8 мощностью 334 л.с. (395 Нм) и тем же пятилитровым V8, но с отдачей в 425 л.с. и крутящим моментом 510 Нм. Прежний седан Kia также комплектуется 8АКП.

1 / 2 Новый Kia K900 (он же Quoris) для американского рынка 2 / 2 Новый Kia K900 (он же Quoris) для американского рынка

В список оборудования российской версии нового Quoris/K900 вошли: 18- или 19-дюймовые диски, панорамная крыша, система помощи при старте на подъеме, системы удержания в полосе движения, предупреждения фронтального столкновения и помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль.

Новое ОТТС вступит в силу с 15 ноября текущего года. В качестве завода-изготовителя указано калининградское ООО «Эллада Интертрейд», то есть подразделение «Автотора», где собирают Quoris первого поколения. Кстати, ранее сообщалось, что «Автотор» приступит к выпуску седана новой генерации в третьем квартале текущего года. Таким образом, в нашей стране продажи нового Quoris, вероятно, стартуют в конце 2018-го – начале 2019 года.

Напомним, «четырехдверка» второго поколения дебютировала в марте этого года в Корее, чуть позже представили версию, предназначенную для США. Второй Quoris/K9/K900 построен на той же платформе, что и Genesis G90, тогда как седан Kia предыдущей генерации создан на базе Hyundai Equus (кстати, на смену этому Хёндэ и пришел G90). На корейском рынке новый седан можно купить с бензиновыми двигателями V6 3.8 (315 л.с.), V8 5.0 (425 л.с.) и битурбированным V6 3.3 (370 л.с.), все моторы работают в паре с 8АКП (такие же моторы есть и у моделей Genesis). Американскому седану K900 достался только битурбированный V6 3.3.

1 / 4 Kia Quoris первого поколения, актуальная версия для России 2 / 4 Kia Quoris первого поколения, актуальная версия для России 3 / 4 Kia Quoris первого поколения, актуальная версия для России 4 / 4 Kia Quoris первого поколения, актуальная версия для России

Quoris – это самая дорогая модель в линейке марки, в РФ цена седана первого поколения в базовой комплектации Luxury начинается с отметки в 2 819 900 рублей (2018 года выпуска). Хотя, судя по нашему каталогу «Авто у дилеров», в Москве, например, сегодня в продаже имеются машины лишь в топовой версии Premium, но по цене от 2 999 900 рублей вместо рекомендованных производителем 3 579 900 рублей.

Спрос на «четырехдверку» довольно скромный, но при этом Quoris обогнал Genesis G90: в январе-сентябре этого года на нашем рынке реализовано 211 автомобилей Quoris (+67% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) и 165 больших седанов Genesis (включая «растянутую» версию L, +24%). G90 стоит от 4 775 000 рублей.