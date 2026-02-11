Большой хэтчбек Denza Z9 GT стал мощнее и получил улучшенный салон

Бренд Denza анонсировал обновленный хэтч Z9 GT. Внешне пятидверка мало изменилась, а вот интерьер переделали более основательно. Как и раньше, для модели заявлены электрическая и гибридная версии. При этом первая стала еще мощнее, а у второй значительно вырос запас хода в электрорежиме.

Гигантский хэтчбек Denza Z9 GT стартовал в Китае в сентябре 2024-го, в ноябре того же года к пятидверке присоединился седан – без приставки GT. Особого успеха семейство на родине так и не добилось: по данным местных СМИ, всего в 2025-м было реализовано около 8700 единиц. Для сравнения, хэтч Zeekr 001 за тот же период разошелся тиражом более 40 000 экземпляров. Улучшить позиции Z9 призвана модернизация – первой обновили пятидверку. Также напомним, что изначально бренд Denza был создан компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD.

Обновленный Denza Z9 GT 1 / 3 Обновленный Denza Z9 GT 2 / 3 Обновленный Denza Z9 GT 3 / 3

Внешне хэтчбек почти не изменился. Разве что лидар теперь расположен над лобовым стеклом (у дореформенной модели он под площадкой для номерного знака). Ну и еще Denza Z9 GT достались 21-дюймовые диски нового дизайна, плюс была расширена палитра цветов кузова. Размеры прежние. Длина в зависимости от исполнения – 5180 или 5195 мм, колесная база – 3125 мм.

Обновленный Denza Z9 GT

Салон доработан более тщательно. Тут новый трехспицевый руль (у прежнего хэтча – четырехспицевый). Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными и открытыми, тогда как у дореформенной модели они горизонтальные и прикрыты автоматически поднимающимися панелями. За управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок.

Обновленный Denza Z9 GT 1 / 3 Обновленный Denza Z9 GT 2 / 3 Обновленный Denza Z9 GT 3 / 3

На центральном тоннеле – две новые площадки для беспроводной зарядки, ряд физических клавиш переместили ближе к воздуховодам, а место привычного селектора коробки занял отсек для мелочевки с крышкой. Другими стали и подстаканники. Denza Z9 GT еще достались новые передние кресла. Наконец, предусмотрена отделка кожей цвета Lava Red.

Обновленный Denza Z9 GT

О технике сам производитель еще не рассказал, но модернизированный хэтчбек уже сертифицировали. Как и раньше, пятидверка будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. У первой модификации прежняя силовая установка: бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 207 л.с. и три электродвигателя (один спереди, два сзади), которые вместе выдают 870 л.с. При этом гибриду отрядили новую батарею емкостью примерно 63,8 кВт*ч (у предшественника аккумулятор на 38,5 кВт*ч). Только на электротяге посвежевший хэтч сможет проехать 301 км по циклу WLTC или около 400 км по китайскому циклу CLTC. Показатели дореформенного гибрида – 161 или 201 км соответственно.

Дореформенный Denza Z9 GT 1 / 4 Дореформенный Denza Z9 GT 2 / 4 Дореформенный Denza Z9 GT 3 / 4 Дореформенный Denza Z9 GT 4 / 4

Полноприводный электрокар стал еще мощнее, его три двигателя теперь выдают 1155 л.с. против 966 л.с. у дореформенного Denza Z9 GT. Кроме того, у «электрички» якобы будет и заднеприводный вариант с 503-сильным мотором. Китайские СМИ также пишут, что «зеленую» пятидверку предложат с батареей емкостью 102,3 или 122,5 кВт*ч, дальнобойность варьируется от 820 до 1036 км по циклу CLTC. Прежний электрохэтч бывает только с полным приводом и аккумулятором на 100 кВт*ч, его запас хода – 630 км (CLTC).

Презентацию обновленного Denza Z9 GT должны провести в ближайшее время. Седан Denza Z9, вероятно, обновится так же.