Борьба, эмоции, накал. Как прошел 4 этап Чемпионата России по ралли-кроссу

С 21 по 23 июля на Автодроме «Игора Драйв» прошел 4 этап Чемпионата России по ралли-кроссу. Этап был многочисленным. Более 60 спортсменов со всей страны приехали в Ленинградскую область, чтобы показать свое мастерство и побороться за звание лучшего на этапе.

Уже с первых квалификационных заездов стало понятно, что соревнование будет особенно ярким.

Трасса «Игора Драйв» – одна из самых непростых в сезоне. Здесь и сложные повороты, и перепады высот, и непростой «джокер». Поэтому пилоты показывали свое максимальное мастерство, борясь за каждую секунду на круге.

Не обошлось и без экстремальных моментов: перевороты, вылеты за пределы трека, контактная борьба. Судьи внимательно следили за каждым нарушением и оценивали пилотов не только по времени заездов, но и по соблюдению правил.

Зрителям было сложно оторваться от происходящего на треке. Ведь лидеры заездов сменялись чуть ли не от круга к кругу. Таким напряженным выдался 4 этап. Особенно интересно было наблюдать за заездами самого многочисленного класса – Национального, и за тем, как боролись молодые пилоты в классе Д2-Юниор, для многих из которых соревнования на трассе «Игора Драйв» в этом году проходили впервые.

Кроме того, впервые в сезоне на Автодроме «Игора Драйв» в соревнованиях в формате гонки поддержки приняли участия пилоты класса кросс-кары: мощные багги, которые, вероятнее всего, в следующем году станут полноправными участниками Чемпионата России по ралли-кроссу.

Следующий этап Чемпионата России состоится уже в эти выходные, 28-20 июля, на Автодроме «Игора Драйв».

Победители 4-го этапа Чемпионата России по ралли-кроссу:

Класс Д2Юниор

Матвей Михайлов Павел Тюрин Иван Журавлев

Класс Д2Н

Николай Калинин Раис Минниханов Андрей Пироженко

Класс Национальный

Андрей Петухов Егор Санин Илья Родькин

Класс Супер-1600

Роман Голиков Роман Янкун Александр Колесниченко

Класс Суперавто

Артур Егоров Дмитрий Бадмаев Евгений Животов

Класс Кросс кар

Никита Назимов Кирилл Степанов Александр Полянский

Партнёрский материал