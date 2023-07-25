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  • Борьба, эмоции, накал. Как прошел 4 этап Чемпионата России по ралли-кроссу

Борьба, эмоции, накал. Как прошел 4 этап Чемпионата России по ралли-кроссу

25.07.2023 31 0 0

С 21 по 23 июля на Автодроме «Игора Драйв» прошел 4 этап Чемпионата России по ралли-кроссу. Этап был многочисленным. Более 60 спортсменов со всей страны приехали в Ленинградскую область, чтобы показать свое мастерство и побороться за звание лучшего на этапе.

Уже с первых квалификационных заездов стало понятно, что соревнование будет особенно ярким. 

Трасса «Игора Драйв» – одна из самых непростых в сезоне. Здесь и сложные повороты, и перепады высот, и непростой «джокер». Поэтому пилоты показывали свое максимальное мастерство, борясь за каждую секунду на круге.

Не обошлось и без экстремальных моментов: перевороты, вылеты за пределы трека, контактная борьба. Судьи внимательно следили за каждым нарушением и оценивали пилотов не только по времени заездов, но и по соблюдению правил.

Зрителям было сложно оторваться от происходящего на треке. Ведь лидеры заездов сменялись чуть ли не от круга к кругу. Таким напряженным выдался 4 этап. Особенно интересно было наблюдать за заездами самого многочисленного класса – Национального, и за тем, как боролись молодые пилоты в классе Д2-Юниор, для многих из которых соревнования на трассе «Игора Драйв» в этом году проходили впервые.

Кроме того, впервые в сезоне на Автодроме «Игора Драйв» в соревнованиях в формате гонки поддержки приняли участия пилоты класса кросс-кары: мощные багги, которые, вероятнее всего, в следующем году станут полноправными участниками Чемпионата России по ралли-кроссу.

Следующий этап Чемпионата России состоится уже в эти выходные, 28-20 июля, на Автодроме «Игора Драйв».

Победители 4-го этапа Чемпионата России по ралли-кроссу:

Класс Д2Юниор

  1. Матвей Михайлов
  2. Павел Тюрин
  3. Иван Журавлев

Класс Д2Н

  1. Николай Калинин
  2. Раис Минниханов
  3. Андрей Пироженко

Класс Национальный

  1. Андрей Петухов
  2. Егор Санин
  3. Илья Родькин

Класс Супер-1600

  1. Роман Голиков
  2. Роман Янкун
  3. Александр Колесниченко

Класс Суперавто

  1. Артур Егоров
  2. Дмитрий Бадмаев
  3. Евгений Животов

Класс Кросс кар

  1. Никита Назимов
  2. Кирилл Степанов
  3. Александр Полянский

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