Борьба, эмоции, накал. Как прошел 4 этап Чемпионата России по ралли-кроссу

Уже с первых квалификационных заездов стало понятно, что соревнование будет особенно ярким.
Трасса «Игора Драйв» – одна из самых непростых в сезоне. Здесь и сложные повороты, и перепады высот, и непростой «джокер». Поэтому пилоты показывали свое максимальное мастерство, борясь за каждую секунду на круге.
Не обошлось и без экстремальных моментов: перевороты, вылеты за пределы трека, контактная борьба. Судьи внимательно следили за каждым нарушением и оценивали пилотов не только по времени заездов, но и по соблюдению правил.
Зрителям было сложно оторваться от происходящего на треке. Ведь лидеры заездов сменялись чуть ли не от круга к кругу. Таким напряженным выдался 4 этап. Особенно интересно было наблюдать за заездами самого многочисленного класса – Национального, и за тем, как боролись молодые пилоты в классе Д2-Юниор, для многих из которых соревнования на трассе «Игора Драйв» в этом году проходили впервые.
Кроме того, впервые в сезоне на Автодроме «Игора Драйв» в соревнованиях в формате гонки поддержки приняли участия пилоты класса кросс-кары: мощные багги, которые, вероятнее всего, в следующем году станут полноправными участниками Чемпионата России по ралли-кроссу.
Следующий этап Чемпионата России состоится уже в эти выходные, 28-20 июля, на Автодроме «Игора Драйв».
Победители 4-го этапа Чемпионата России по ралли-кроссу:
Класс Д2Юниор
- Матвей Михайлов
- Павел Тюрин
- Иван Журавлев
Класс Д2Н
- Николай Калинин
- Раис Минниханов
- Андрей Пироженко
Класс Национальный
- Андрей Петухов
- Егор Санин
- Илья Родькин
Класс Супер-1600
- Роман Голиков
- Роман Янкун
- Александр Колесниченко
Класс Суперавто
- Артур Егоров
- Дмитрий Бадмаев
- Евгений Животов
Класс Кросс кар
- Никита Назимов
- Кирилл Степанов
- Александр Полянский
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