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  • Борьба с пандемией продолжается: завод Toyota в Санкт-Петербурге выпустил тысячи масок и щитков

Борьба с пандемией продолжается: завод Toyota в Санкт-Петербурге выпустил тысячи масок и щитков

22.05.2020 103 1 0

Японский производитель реализует глобальную кампанию, в рамках которой большинство заводов выпускают средства индивидуальной защиты. 

 

Многие страны мира, в том числе и Россия, продолжают борьбу с распространением коронавируса. Свой вклад в общее дело вносит также компания Тойота: на своём петербургском заводе она выпустила 20 тыс. средств индивидуальной защиты. Они были переданы Северной столице: 10 тыс. пластиковых щитков, предназначенных для защиты лица, были переданы Роспотребнадзору, а 10 тыс. тканевых масок отправили в Центр волонтеров города.

Специалисты петербургского предприятия смогли оперативно подобрать и адаптировать спецификацию средств индивидуальной защиты, а также организовать выпуск масок и щитков рядом с основной производственной линией завода.

Помощь Санкт-Петербургу – это часть глобальной кампании, в ходе которой почти на всех предприятиях Toyota было налажено производство различных средств индивидуальной защиты, предназначенных для тех, кто борется с вирусом на передовой.

Кроме того, в рамках стратегии по борьбе с распространением инфекции в ООО «Тойота Мотор» решили передать в пользование городским властям 12 машин бренда из корпоративного парка завода. Дело в том, что использование персональных автомобилей позволяет ограничить число контактов, поэтому они являются важным элементом защиты во время пандемии. Напомним, ранее российский офис марки передал 45 автомобилей из корпоративного парка различным учреждениям Минздрава в Москве.

«В этот сложный период мы стараемся внести свой посильный вклад в общее дело борьбы с коронавирусной инфекцией. Для компании Тойота безопасность всегда является приоритетом номер один, поэтому мы надеемся, что средства индивидуальной защиты, произведенные на заводе, помогут Санкт-Петербургу ограничить темпы распространения инфекции», – комментирует исполнительный вице-президент ООО «Тойота Мотор», директор филиала «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге Исида Масаси.

«Мы благодарим бизнес-сообщество за помощь городу. Справиться с этой непростой ситуацией мы можем только действуя сообща, поддерживая друг друга», – отметил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

На петербургском заводе Toyota налажен выпуск бизнес-седана Сamry и кроссовера RAV4. Даже несмотря на спад продаж новых машин из-за пандемии эти модели остаются одними из наиболее востребованных в стране: по итогам так называемого «чёрного апреля» эти автомобили занимают 16 и 20 места соответственно. 

Япония бизнес коронавирус Toyota

 

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1 комментарий
22.05.2020 10:57
Алексей

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