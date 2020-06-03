Борьба с «серым» техосмотром: ГИБДД будет проводить контрольные закупки диагностических карт

Диагностические карты пришли на замену талонам ТО, которые ранее выдавали в ГИБДД, в 2011 году: тогда страховщики получили контроль за техосмотром. После этого многие автовладельцы стали воспринимать плату за этот документ, как ещё один обязательный платёж, вроде транспортного налога. По последним подсчётам, большинство собственников машин (примерно 80%) больше не отправляют автомобили на проверку, а просто покупают карты. Власти готовятся ужесточить наказание для операторов ТО, которые продают ДК, не проводя при этом осмотр машин. Планировалось, что соответствующие нормы вступят в силу уже текущим летом, однако реформу техосмотра пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.



Для борьбы с так называемым «серым» техосмотром власти решили снова ввести госконтроль за организацией и проведением ТО. С этой целью глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление кабмина. Как сообщает «Российская газета», документ наделяет ГИБДД правом на проведение контрольной закупки диагностических карт: такая мера может применяться, если оператор техосмотра подозревается в торговле диагностическими картами без проведения проверки.

Речь идёт о том, что сотрудники ведомства будут приезжать в такие пункты ТО под видом обычных покупателей и предлагать оформить им документ без проведения осмотра автомобиля. В ГИБДД пояснили, что за ближайшие полгода будет создан приказ МВД, содержащий «индикаторы риска» нарушений операторов.



Одним из главных таких индикаторов станет превышение лимита по числу выданных диагностических карт (поправки в закон о техосмотре предполагают, что для каждого пункта ТО будет установлена пропускная способность). Кроме того, в ГИБДД будут приглядывать за теми операторами, которые часто допускают ошибки в оформлении карт. Также повышенный интерес со стороны контролирующих органов вызовет выявление на дороге неисправного ТС с пройденным техосмотром.

Если сотрудник ГИБДД в ходе проверки оператора ТО найдёт нарушения в его работе, он должен будет в течение трех дней поставить в известность Российский союз автостраховщиков (РСА), так как именно он аккредитует операторов. Далее союзу придётся разбираться с нарушителем (предусмотрены штрафы, запрет на осуществление деятельности и даже, в некоторых случаях, уголовная ответственность). Если же нарушитель – РСА, то ведомство (в тот же срок) обязано обратиться к регулятору, то есть к ЦБ.



Новое постановление правительства РФ вступит в силу тогда же, когда и другие поправки в закон о техосмотре – 1 марта 2021 года. Напомним, реформа ТО предполагает в том числе введение обязательной фотофиксации процесса осмотра (с геолокационной привязкой к пункту ТО). Информация о проверке машин будет храниться в автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО), а бумажные диагностические карты уйдут в прошлое.

Ранее были одобрены поправки в закон о техосмотре, согласно которым российские автовладельцы будут проходить техосмотр реже: так, новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 т и мотоциклы не надо будет отправлять на ТО в течение первых четырёх лет их «жизни» (сейчас – до трёх лет). В возрасте от 4 до 10 лет на осмотр надо будет приезжать один раз в два года (сейчас – от трёх до семи лет), и только транспортные средства, которым более десяти лет, придётся привозить на ТО ежегодно (сейчас – старше семи лет).

