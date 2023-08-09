Brabus 850 на базе Mercedes-Maybach S 680: «откормленный» V12 и очень много карбона

Что такое роскошь в понимании Brabus, мы уже видели на примере седана Brabus 700 на базе Rolls-Royce Ghost, но представленный на этой неделе Brabus 850 — это ещё более высокий с точки зрения тюнера уровень. Если исходный Mercedes-Maybach S 680 благодаря обилию хрома и двухцветной окраске производит впечатление аристократа, то после обработки специалистами Brabus имидж полностью меняется, его можно охарактеризовать словами спортивный, брутальный и даже бандитский.

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Все изначально хромированные детали на кузове окрашены в чёрный цвет, который хорошо гармонирует с новым углепластиковым обвесом — это передний сплиттер, накладки на воздухозаборники переднего бампера и новый задний бампер с диффузором. Новых элементов, казалось бы, немного, зато все они функциональны и увеличивают прижимную силу на высоких скоростях. Довершают грозный облик чёрные овальные выхлопные патрубки увеличенного размера и чёрные кованые 10-спицевые колёса Brabus Monoblock Z Platinum Edition, обутые в низкопрофильные шины размерности 265/30 R 22 спереди и 305/25 R 22 сзади.



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Салон переделан более масштабно. Мягкая обивка полностью новая, из стёганой перфорированной кожи, а твёрдая отделка теперь почти целиком выполнена из лакированного каброна — он есть на руле, передней панели, центральном тоннеле и дверных картах. Даже педали покрыты углепластиком, но здесь он дополнен фрикционными накладками, чтобы нога не скользила. Более 300 стандартных пластиковых деталей получили новую тёмную отделку Shadow Chrome от Brabus. Крыша и стойки обиты алькантарой. Кроме того, в комплекте идут стёганые кожаные коврики Brabus для салона и багажника.



Под капотом — как следует прокачанный 12-цилиндровый двигатель M 279. Рабочий объём увеличен с 5980 до 6233 «кубиков» за счёт нового коленвала, новых шатунов и поршней. Установлены более производительные турбокомпрессоры, новая система впуска и новая система выпуска с перепускным клапаном, обеспечивающим по желанию владельца звериный рык при разгонах. Максимальная отдача со стоковых 612 л.с. и 900 Нм увеличилась до 850 л.с. и 1400 Нм, но потолок крутящего момента программно ограничен на отметке 1100 л.с., чтобы не «убить» мересдесовский 9-ступенчатый «автомат». Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,5 до 4,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Подвеска занижена на 20 мм, но, как уверяет Brabus, без ущерба для плавности хода.



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Представленный на фотографиях демо-образец Brabus 850 стоит 470 000 евро. Цена может быть ещё выше, если у заказчика будут какие-нибудь особые пожелания по части отделки и тюнинга. Для сравнения скажем, что стоковый Mercedes-Maybach S 680 стоит в Германии от 236 852 евро.

