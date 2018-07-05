Брат Кобальта: дебютировал стандартный компактвэн Chevrolet Spin-2019

Переднеприводный однообъемник Chevy Spin длиной 4,4 метра выпускают с 2012 года, он предназначен, прежде всего, для стран Южной Америки. Компактвэн делит платформу и агрегаты с хорошо знакомым россиянам седаном Cobalt, обе модели производят в Бразилии. У Spin две версии – стандартная и «внедорожная», последняя имеет приставку Activ. Рестайлинговый кроссвэн бразильское подразделение Chevrolet представило в конце июня этого года, а теперь дебютировал «просто» Spin.

1 / 3 На фото: обновленный Chevrolet Spin 2 / 3 На фото: обновленный Chevrolet Spin 3 / 3 На фото: обновленный Chevrolet Spin

Обе версии получили новые фары и радиаторную решетку в стиле посвежевшего Кобальта (в Южной Америке модернизированный седан продают с конца 2015 года), а также иные фонари. Задний номер переехал на багажную дверь, у которой изменили форму. Стандартный Spin отличается от версии Activ отсутствием черного пластикового обвеса по периметру кузова и молдингов на дверях, кроме того, у обычного компактвэна по-другому оформлены противотуманки.

Салоны идентичны (разница лишь в материалах отделки): обе версии обзавелись «приборкой» от Chevrolet Tracker с аналоговым спидометром вместо прежнего виртуального, другими передней панелью и рулевым колесом. Как и дореформенная модель, рестайлинговый стандартный Spin доступен в пяти- или семиместном вариантах исполнения. Для среднего пассажира второго ряда предусмотрены трехточечный ремень безопасности (ранее – поясной) и подголовник, а раздельные части «дивана» можно двигать по рельсам в диапазоне 110 мм. Кстати, семиместная версия теперь есть и у Spin Activ, тогда как ранее «кроссовер» предлагался только с двумя рядами сидений.

1 / 4 На фото: обновленный Chevrolet Spin 2 / 4 На фото: обновленный Chevrolet Spin 3 / 4 На фото: обновленный Chevrolet Spin 4 / 4 На фото: обновленный Chevrolet Spin

Среди нового оборудования – камера заднего вида и датчик дождя. Еще для Spin предусмотрены круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер, ABS и EBD, 15- или 16-дюймовые диски. Но при этом у модели по-прежнему лишь две подушки безопасности.

Мотор прежний: в Бразилии и Spin, и Spin Activ (как и Кобальт) оснащаются двигателем 1.8 Flex, работающим как на бензине (106 л.с.), так и на этаноле (111 л.с.). Мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». МКП не изменилась, а автоматическую коробку перенастроили – она быстрее переключает передачи.

1 / 3 На фото: обновленный Chevrolet Spin Activ 2 / 3 На фото: обновленный Chevrolet Spin Activ 3 / 3 На фото: обновленный Chevrolet Spin Activ

На бразильском рынке цены стандартной модели выросли на 1 640 – 5 600 реалов (около 26 600 – 90 800 рублей по актуальному курсу). Рестайлинговый «просто» Spin отныне стоит 63 990 – 81 990 реалов (примерно 1 038 000 – 1 330 000 рублей), при этом в «средней» комплектации компактвэн теперь предлагается не только с «механикой», но и с «автоматом». Пятиместный обновленный Spin Activ обойдется в 79 990 реалов (около 1 297 000 рублей) – это на 3 040 реалов или на 49 000 рублей больше, чем просят за предшественника. Семиместный «кроссовер» стоит 83 490 реалов (примерно 1 354 000 рублей). «Внедорожный» вариант оснащен 6АКП.

1 / 6 На фото: дореформенный Chevrolet Spin 2 / 6 На фото: дореформенный Chevrolet Spin 3 / 6 На фото: дореформенный Chevrolet Spin 4 / 6 На фото: дорестайлинговый Chevrolet Spin Activ 5 / 6 На фото: дорестайлинговый Chevrolet Spin Activ 6 / 6 На фото: дорестайлинговый Chevrolet Spin Activ

Кстати, в Бразилии дореформенный Chevrolet Spin был популярнее седана Cobalt: 24 713 реализованных в 2017-м компактвэнов против 22 949 «четырехдверок». Впрочем, базовый Кобальт там стоит дороже – от 66 990 реалов (около 1 087 000 рублей).

В России Spin не продавали и не планируют. А вот седан Cobalt у нас можно купить и сегодня. Правда, «четырехдверка» представлена в РФ в старом кузове и под другим брендом – Ravon R4, машины поставляют из Узбекистана (марка Равон пришла на смену Uz-Daewoo). По данным «Колёс», в конце августа на Московском автосалоне-2018 Ravon покажет обновленный седан.