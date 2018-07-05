Брат Кобальта: дебютировал стандартный компактвэн Chevrolet Spin-2019

Брат Кобальта: дебютировал стандартный компактвэн Chevrolet Spin-2019

2051 0 0
Вслед за кросс-версией Activ компания Chevrolet представила обычный обновленный вэн Spin. Обе модификации уже доступны на бразильском рынке.

Переднеприводный однообъемник Chevy Spin длиной 4,4 метра выпускают с 2012 года, он предназначен, прежде всего, для стран Южной Америки. Компактвэн делит платформу и агрегаты с хорошо знакомым россиянам седаном Cobalt, обе модели производят в Бразилии. У Spin две версии – стандартная и «внедорожная», последняя имеет приставку Activ. Рестайлинговый кроссвэн бразильское подразделение Chevrolet представило в конце июня этого года, а теперь дебютировал «просто» Spin.

1 / 3
На фото: обновленный Chevrolet Spin
2 / 3
На фото: обновленный Chevrolet Spin
3 / 3
На фото: обновленный Chevrolet Spin

Обе версии получили новые фары и радиаторную решетку в стиле посвежевшего Кобальта (в Южной Америке модернизированный седан продают с конца 2015 года), а также иные фонари. Задний номер переехал на багажную дверь, у которой изменили форму. Стандартный Spin отличается от версии Activ отсутствием черного пластикового обвеса по периметру кузова и молдингов на дверях, кроме того, у обычного компактвэна по-другому оформлены противотуманки.

На фото: обновленный Chevrolet Spin

На фото: обновленный Chevrolet Spin

Салоны идентичны (разница лишь в материалах отделки): обе версии обзавелись «приборкой» от Chevrolet Tracker с аналоговым спидометром вместо прежнего виртуального, другими передней панелью и рулевым колесом. Как и дореформенная модель, рестайлинговый стандартный Spin доступен в пяти- или семиместном вариантах исполнения. Для среднего пассажира второго ряда предусмотрены трехточечный ремень безопасности (ранее – поясной) и подголовник, а раздельные части «дивана» можно двигать по рельсам в диапазоне 110 мм. Кстати, семиместная версия теперь есть и у Spin Activ, тогда как ранее «кроссовер» предлагался только с двумя рядами сидений.

1 / 4
На фото: обновленный Chevrolet Spin
2 / 4
На фото: обновленный Chevrolet Spin
3 / 4
На фото: обновленный Chevrolet Spin
4 / 4
На фото: обновленный Chevrolet Spin

Среди нового оборудования – камера заднего вида и датчик дождя. Еще для Spin предусмотрены круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер, ABS и EBD, 15- или 16-дюймовые диски. Но при этом у модели по-прежнему лишь две подушки безопасности.

Мотор прежний: в Бразилии и Spin, и Spin Activ (как и Кобальт) оснащаются двигателем 1.8 Flex, работающим как на бензине (106 л.с.), так и на этаноле (111 л.с.). Мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». МКП не изменилась, а автоматическую коробку перенастроили – она быстрее переключает передачи.

1 / 3
На фото: обновленный Chevrolet Spin Activ
2 / 3
На фото: обновленный Chevrolet Spin Activ
3 / 3
На фото: обновленный Chevrolet Spin Activ

На бразильском рынке цены стандартной модели выросли на 1 640 – 5 600 реалов (около 26 600 – 90 800 рублей по актуальному курсу). Рестайлинговый «просто» Spin отныне стоит 63 990 – 81 990 реалов (примерно 1 038 000 – 1 330 000 рублей), при этом в «средней» комплектации компактвэн теперь предлагается не только с «механикой», но и с «автоматом». Пятиместный обновленный Spin Activ обойдется в 79 990 реалов (около 1 297 000 рублей) – это на 3 040 реалов или на 49 000 рублей больше, чем просят за предшественника. Семиместный «кроссовер» стоит 83 490 реалов (примерно 1 354 000 рублей). «Внедорожный» вариант оснащен 6АКП.

1 / 6
На фото: дореформенный Chevrolet Spin
2 / 6
На фото: дореформенный Chevrolet Spin
3 / 6
На фото: дореформенный Chevrolet Spin
4 / 6
На фото: дорестайлинговый Chevrolet Spin Activ
5 / 6
На фото: дорестайлинговый Chevrolet Spin Activ
6 / 6
На фото: дорестайлинговый Chevrolet Spin Activ

Кстати, в Бразилии дореформенный Chevrolet Spin был популярнее седана Cobalt: 24 713 реализованных в 2017-м компактвэнов против 22 949 «четырехдверок». Впрочем, базовый Кобальт там стоит дороже – от 66 990 реалов (около 1 087 000 рублей).

В России Spin не продавали и не планируют. А вот седан Cobalt у нас можно купить и сегодня. Правда, «четырехдверка» представлена в РФ в старом кузове и под другим брендом – Ravon R4, машины поставляют из Узбекистана (марка Равон пришла на смену Uz-Daewoo). По данным «Колёс», в конце августа на Московском автосалоне-2018 Ravon покажет обновленный седан.

 

Теги: Авторынок , Новинки , американская иномарка , компактвэны , Chevrolet , Spin
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
7 Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч
7 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-купе Renault на платформе Дастера: первые изображения
6 Статьи / Тесты
Тест: что тебе стоит купить, Volkswagen Touareg Typ 7L или BMW X5 E53?
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
ТОП-10 пикапов на мировом рынке: американское трио в лидерах

Подведены итоги продаж в сегменте пикапов глобального рынка в мае текущего года. Кстати, в десятку вошло шесть моделей американских брендов…

1945 0 4
Новые статьи Смотреть все
Гаджеты / Видеорегистраторы
Новый взгляд на комбо-устройства: тест Fujida Karma Slim

Мы привыкли, что комбо-устройство – полезный, однако здоровенный и не слишком удобный гаджет… Но новое поколение «комбиков» – это компактные плоские приборы, которые не висят «гирей» над головой водителя и легко прячутся…

515 0 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор лучшего видеорегистратора до 10 000 руб по версии эксперта А. Шуба

Совсем недавно русский бренд AdvoCam представил новинку, которая, по мнению ведущего эксперта российского рынка видеорегистраторов Александра Шуба, вполне может претендовать не только на звание флагмана линейки, но и…

2749 4 2
Статьи / Автотоп
Кузов не впрок: шесть самых бесполезных пикапов

В чем суть пикапа? Вы скажете – «в кузове», и будете почти правы. Суть – в универсальности и функциональности, которую дает этот самый кузов. С пикапом можно отдыхать, можно работать, а можно даже вести свой малый…

2655 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Налетай, торопись: покупаем Ford Focus ll с пробегом за 300 тысяч

Ford Focus – первая массовая «российская» иномарка, и в нулевых годах он был самой желанной альтернативой отечественным авто. Focus второго поколения уверенно продолжил штурмовать вершины хит-парадов и в своё время по…

9237 7 0
Выбор авто / Подержанные авто
Saab 900 NG с пробегом: гидроцилиндр от Daewoo и патрубки от КамАЗа

Saab – марка настолько интересная, что понимают её прелесть далеко не все. Но те, кто эту прелесть понял, становятся истинными фанатами марки. Вот только для первого знакомства с Саабом очень важно найти “правильную”…

2234 2 0
Выбор авто / Подержанные авто
Saab 900 NG с пробегом: кузов без арок и порогов и тормоза от Опеля

В среде «настоящих сааберов» эта машина считается как бы «не тру»: слишком многое взяли от народных Opel, и слишком уж она отличается по конструкции от «традиционной» модели Saab 900 первого поколения. То есть, в ней не…

2799 2 6
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Дядя, купи Lexus и расслабься: опыт владения Lexus LS 430

Задуманный как альтернатива лучшим, он в итоге нашел собственный путь. Его кредо – сдержанный экстерьер и всегда богатый внутренний мир, который не хочется покидать. Его технический консерватизм, на заре карьеры…

22352 1 3
Тест-драйвы / Одиночные
Управление неожиданностями: тест-драйв новой Toyota Camry

Мы не думали, что это когда-то случится. Хотя, говоря объективно, это должно было случиться уже давно. А случилось вот что: Toyota Camry стала интересным автомобилем. И если раньше словосочетание «водитель Camry»…

21679 18 0
Тест-драйвы / Одиночные
Я толстый самолет: опыт владения Chrysler Concorde

Гигантомания у американских драйверов в крови. Не изжить ее ничем – ни пробками, ни повышением цен на топливо, ни здравым смыслом. Больше – значит лучше. Простая формула, по которой рождён и он – Chrysler Concorde.

13032 7 7
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

72949 5 2
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

13955 2 0
Статьи / Практика
Смешной шутки автомобиль креативный скидка: забавные автоаксессуары с AliExpress

Когда речь идет об AliExpress, шутки и веселье начинаются еще на этапе прочтения описания товара, даже если вы покупаете какую-нибудь скучную штуку вроде парктроника или насоса. Но есть у китайцев в арсенале и товары,…

9897 3 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

53758 2 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

9619 0 1
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

8158 0 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

372795 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

249828 19 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

115121 14 1
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?