Бренд коммерческих автомобилей Avior выходит на российский рынок

Несколько моделей фургонов новой марки от SAIC Motor уже получили ОТТС для рынков РФ, Беларуси и Казахстана. Ещё в продаже появятся автобусы.

В Москве в рамках открывшейся сегодня выставки ComTrans 2024 была представлена продукция нового бренда Avior от SAIC Motor. В частности, в роли экспонатов выступили цельнометаллические фургоны V90 и G10, которые готовятся к выходу на российский рынок. Официальным эксклюзивным дилером продукции марки, а также поставщиком автокомпонентов является ООО «ПарадАвто-М».

На фото: фургоны Avior

Как рассказали в местном представительстве, фургоны Avior V90 и G10 уже получили ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) для рынков России, Беларуси и Казахстана. Полноразмерный грузовой фургон Avior V90 имеет полную массу 2499 кг либо 3500 кг (в зависимости от модификации), а объём его грузового отсека достигает 12 м3. У него под капотом находится 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

На фото: Avior V90 1 / 3 На фото: Avior V90 2 / 3 На фото: Avior V90 3 / 3

В списке оснащения Avior V90 числятся: кондиционер, круиз-контроль, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,1-дюйма, поддержкой Bluetooth и Apple CarPlay, а также шесть подушек безопасности, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида с динамической разметкой. Ещё фургон получил системы ESP (от Bosch) и ABS, функции автоматического экстренного торможения, удержания на склонах и контроля движения в полосе.

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Второй представленный сегодня на выставке коммерческий автомобиль – Avior G10 – компактный грузовой фургон, объём грузового отделения которого составляет 5,2 м3. Его базовое оснащение предполагает наличие двух сдвижных боковых и задней распашной двери. Он получил под капот 160-сильный турбодизель объёмом 2,0 литра, который предлагается в комплекте с шестискоростной механикой.

На фото: салон Avior V90 1 / 3 На фото: салон Avior V90 2 / 3 На фото: салон Avior V90 3 / 3

Эта модель получила антиблокировочную систему торможения, системы динамической стабилизации и автоматического экстренного торможения, а также пару фронтальных подушек безопасности. В списке оборудования имеются задние датчики парковки, кондиционер и аудиосистема с поддержкой подключения по Bluetooth. В местном представительстве добавили, что официальная заводская гарантия на фургоны марки действует в течение 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит быстрее), а ещё предусмотрена гарантия от сквозной коррозии кузова на 8 лет.

На фото: Avior G10 1 / 3 На фото: Avior G10 2 / 3 На фото: Avior G10 3 / 3

На выставку ComTrans 2024 компания «ПарадАвто-М» привезла также туристическую версию автобуса Avior Tourist (у марки есть ещё вариант международного автобуса Avior Citylink). Их производство было налажено в 2023 году на площадке, расположенной в городе Борисове (Республика Беларусь).

На фото: салон Avior G10 1 / 2 На фото: салон Avior G10 2 / 2

Габаритная длина автобусов марки Avior равна 8470 мм, ширина – 2500 мм, а высота – 3050 мм. Колёсная база составляет 4750 мм, а технически допустимая максимальная масса – 9000 кг. Автобусы вмещают до 29 пассажиров плюс водительское кресло, их оснастили системами ABS и ESC, а вспомогательной тормозной системой является ретардер Telma. Автобусы комплектуются двигателем Yuchai YCS04180-50 объёмом 4,295 литра (расход топлива – 18 литров на 100 км), в пару идёт 6МКП.

На фото: автобус Avior Tourist 1 / 2 На фото: автобус Avior Tourist 2 / 2

Туристическая версия автобуса имеет колпаки из нержавеющей стали, электрообогрев сиденья водителя, обивку пассажирских кресел либо экокожей, либо комбинированным материалом, откидные столики и вещевые сетки для пассажиров, индивидуальные USB-порты. Также в списке есть камера заднего вида с монитором для водителя, обогрев лобового стекла, 3G/4G маршрутизатор, розетка 220 В и 21-дюймовый ЖК-дисплей.

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За доплату Avior Tourist могут оснастить креслом и микрофоном для гида, внутренним трансляционным громкоговорящим устройством, тахографом, съёмным сигнальным маячком жёлтого цвета с возможностью крепления на крыше в передней части, холодильником, резиновым ковриком для водителя и четырьмя парктрониками. Официальная заводская гарантия на автобусы составляет 24 месяца / 100 000 км пробега.

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Марка в дальнейшем намерена расширить российскую модельную линейку. В неё войдут версии для школьных перевозок Avior School, пригородный автобус Intercity, городской – City, топовый вариант Lux и предназначенный для перевозки малоподвижных пассажиров Care.