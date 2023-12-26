Для заказа со склада доступны свечи зажигания SA 332 с тип-формулой FGR5NQE04.

Автомобили премиум-сегмента марки Porsсhe могут воспользоваться преимуществами новых свечей зажигания, которые оснащены поверхностно-воздушным искровым разрядом, встроенным помехоподавляющим резистором и 4-мя боковыми электродами.

Свечи Meteor – это свечи премиум-сегмента. Производятся с использованием инновационных сплавов и технологий, которые обеспечивают более высокую надёжность и максимальный срок службы с учётом особенностей двигателей, по сравнению с другими свечами на рынке.

Свечи Meteor выпускает ООО «Энгельс Свечи зажигания» (ранее ООО «Роберт Бош Саратов)- завод, основанный в 1942 году и ставший головным предприятием и ключевым поставщиком свечей зажигания для машиностроительной отрасли СССР. С конца 90-х и на протяжении более 25 лет предприятие входило в состав немецкого концерна Bosch, а в 2023 году стало принадлежать многопрофильному холдингу S8 Capital и переименовано в Meteor Auto.

Гарантийный срок на свечи зажигания Meteor составляет 24 месяца с момента продажи и соблюдения ряда условий, включая требования ТУ и ГОСТ Р 53842–2010.