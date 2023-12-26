Ремонт и обслуживание ×
  • Бренд Meteor добавил в линейку свечи зажигания для автомобилей Porsche

Бренд Meteor добавил в линейку свечи зажигания для автомобилей Porsche

26.12.2023 105 0 0

Ассортимент свечей зажигания Meteor расширился на 1 новый артикул синей линейки. 

Для заказа со склада доступны свечи зажигания SA 332 с тип-формулой FGR5NQE04.

Автомобили премиум-сегмента марки Porsсhe могут воспользоваться преимуществами новых свечей зажигания, которые оснащены поверхностно-воздушным искровым разрядом, встроенным помехоподавляющим резистором и 4-мя боковыми электродами.

Свечи Meteor – это свечи премиум-сегмента. Производятся с использованием инновационных сплавов и технологий, которые обеспечивают более высокую надёжность и максимальный срок службы с учётом особенностей двигателей, по сравнению с другими свечами на рынке.

Свечи Meteor выпускает ООО «Энгельс Свечи зажигания» (ранее ООО «Роберт Бош Саратов)- завод, основанный в 1942 году и ставший головным предприятием и ключевым поставщиком свечей зажигания для машиностроительной отрасли СССР. С конца 90-х и на протяжении более 25 лет предприятие входило в состав немецкого концерна Bosch, а в 2023 году стало принадлежать многопрофильному холдингу S8 Capital и переименовано в Meteor Auto.

Гарантийный срок на свечи зажигания Meteor составляет 24 месяца с момента продажи и соблюдения ряда условий, включая требования ТУ и ГОСТ Р 53842–2010.

ремонт и обслуживание Porsche

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я везу в машине больше людей, чем разрешено документами: что мне будет Анекдот про толпу в Запорожце с баянистом на заднем сиденье давно стал классикой – но при этом далеко не каждый водитель знает, какое именно наказание предусмотрено за превышение числа людей... 280 1 1 25.12.2023
Статьи / Авто недели Покупаем Geely Coolray: бестселлер, дарящий эмоции Geely Coolray, в отличие от многих других китайских автомобилей, вышел на наш рынок ещё в 2020 году, то есть, во времена достаточно напряжённой конкуренции среди автобрендов и из Европы, и и... 5139 1 2 25.12.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chrysler 300C I Говорят, Барак Обама, увидев рекламу Chrysler 300C первого поколения, сразу купил себе этот автомобиль. А ещё говорят, что Chrysler 300C – это «Бентли для бедных», и наградили машину этим ти... 2285 10 3 24.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 21240 10 0 08.08.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13059 26 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7133 13 3 21.11.2023
Change privacy settings