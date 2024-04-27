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  • Бренд Rolf стал титульным партнером гоночной команды Sportcar Racing Team

Бренд Rolf стал титульным партнером гоночной команды Sportcar Racing Team

27.04.2024 22 0 0

Бренд масел Rolf стал титульным партнёром гоночной команды Sportcar Racing Team в сезоне 2024 года. На мощных Porsche 911GT3 и Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport пилоты будут бороться за победу сразу в двух сериях гонок: Russian Endurance Challenge и Сбер Первый GT Cup.

Уже в минувшие выходные состоялось открытие гоночного сезона в рамках чемпионата Сбер Первый GT Cup, где команда приняла участие в двух очных гонках Porsche Sport Challenge и часовой гонке GT4 Open Challenge.

Старт сезона получился непростым, но успешным. Несмотря на технические сложности, с которыми столкнулись механики, непростые погодные условия и высокую конкуренцию, все пилоты команды стали призерами и победителями этапа в различных заездах.

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Пилоты команды Sportcar Racing Team соревновались в классах GT3 и GT4 Cup. За рулём спортивных Porsche выступили Иван Щербаков и Виталий Ларионов (класс GT4), а также Андрей Пономарев и Илья Кашин (класс GT3).

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Уже через месяц Rolf и Sportcar Racing Team примут участие в 4-часовой гонке на выносливость в рамках чемпионата Russian Endurance Challenge, чтобы побороться за звание сильнейших в классе, где участвуют автомобили категории международной гоночной серии GT4, такие как Mercedes, Porsche, BMW, Toyota GT. 

Партнёрский материал

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