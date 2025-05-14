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  • Бренд смазочных материалов Teboil обновил линейку моторных масел Teboil Gold

Бренд смазочных материалов Teboil обновил линейку моторных масел Teboil Gold

14.05.2025 68 0 0

Бренд Teboil представил новый продукт Teboil Gold C3 5W-30 в линейке полностью синтетических моторных масел Teboil Gold. 

Teboil Gold C3 5W-30 поступил в продажу в апреле 2025 года с новой голографической этикеткой.

Моторное масло Teboil Gold C3 разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, в т. ч. оборудованных устройствами доочистки выхлопных газов, с учетом современных технологий. Teboil Gold C3 соответствует современным спецификациям API SP и ACEA C3 и подходит для всесезонного применения в автомобилях европейских, японских, корейских и китайских производителей.

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