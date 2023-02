Британский электрический фургон Watt eCV1: платформой от спорткара и водитель по центру

В быстро растущем сегменте «зелёных» LCV европейского рынка появился новый интересный игрок. Компанию WEVC основал предприниматель Нил Йейтс, два года назад она представила мелкосерийный электрический спорткар WEV Coupe, чтобы продемонстрировать гибкость собственной платформы PACES (Passenger And Commercial EV Skateboard). Дизайн купе позаимствован у Porsche 356 из далёких 50-х, но кузов выполнен из современных композитных материалов, снаряженная масса спорткара — менее 1000 кг, единственный электромотор мощностью 85 кВт (116 л.с.) вращает задние колёса, разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с, полного заряда батареи ёмкостью 40 кВт·ч хватает на 350 км пробега по циклу WLTP.

WEV Coupe 1 / 3 WEV Coupe 2 / 3 WEV Coupe 3 / 3

Сегодня представлен построенный на том же технологическом базисе фургон Watt eCV1, точнее целое семейство коммерческих электромобилей с полной массой от 3,5 до 4,25 т. Платформа PACES — это, по сути, произвольный набор склеенных экструдированных алюминиевых профилей. Ради удешевления производства используются только плоские профили, нарезанные точным лазером. У аккумуляторной батареи нет собственного корпуса — ячейки интегрированы прямо в платформу, что позволяет заметно снизить массу. Заявленная снаряженная масса «головастика» Watt eCV1 — 1750 кг.



Технологические решения PACES рассчитаны на производство в малых объёмах (до 5000 машин в год). WEVC собирается выпускать коммерческие автомобили как под собственной маркой, так и под любой другой, то есть готова выступить OEM-поставщиком и даже предлагать просто платформу, без кабины. Кабина между тем довольно интересная: водитель сидит по центру, как в Tesla Semi, что позволило не думать о версиях для рынков с лево- и правосторонним движением. Одно либо два пассажирских места по краям предлагаются в виде опции. Привод может быть передним, задним или полным. Других технических подробностей пока нет.



В прошлом году WEVC объединилась с JSC Automotive Ltd и Stalcom Automotive Technologies Ltd, теперь все вместе они называются Watt Electric Vehicles (официальное имя — Watt EV Holdings Ltd). JSC Automotive — инжиниринговая компания, которую основал тот же Нил Йейтс, а Stalcom занимается клеевыми соединениями алюминиевых деталей и другой конструкционной химией.



В официальном пресс-релизе дата начала производства Watt eCV1 не указана, но британский журнал Autocar ранее сообщал, что выпуск коммерческого семейства начнётся в 2024 году. В перспективе на платформе PACES могут быть разработаны самые разнообразные машины — о лёгких городских электромобилей до автобусов.