Buick дразнит тизером трёхрядного кроссовера Envision Plus перед скорой премьерой

Марка Buick, принадлежащая концерну General Motors, наладила выпуск кроссовера Envision в 2014 году. Модель производят только в Китае на мощностях СП GM и SAIC. Но автомобиль при этом не является эксклюзивом: машины поставляют и продают в США. Паркетник второго поколения был представлен в прошлом году, в Поднебесной он продаётся одновременно с автомобилями первой генерации под именем Envision S (выпускается тоже в КНР, но на другом заводе – там же, где налажено производство машин Cadillac).



На фото: актуальный кроссовер Buick Envision (версия для США) 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Buick Envision (версия для США) 2 / 2

Продажи пятиместного кроссовера Buick Envision за прошлый год выросли, причём как в Китае, так и в Штатах. Поднебесные дилеры сумели в течение «ковидного» 2020-го реализовать 167 880 экземпляров (+26,6%), а клиенты в США купили 34 942 автомобиля (+5,2%). Это весьма впечатляющие результаты на фоне серьёзно просевшего глобального авторынка.



Теперь компания готовит очередную новинку, которая расширит семейство – Envision Plus. Автомобиль представляет собой трёхрядный среднеразмерный кроссовер, который на китайском рынке окажется на ступеньку выше, чем Envision и Envision S. Премьера новинки пройдёт 18 апреля на Шанхайском автосалоне, а пока что компания решила подразнить поклонников модели тизером. На нём виден профиль «Плюса», правда, нижняя часть почти полностью скрыта.



Однако внешность новинки была рассекречена ранее: в базе китайского минпрома появились фотографии трёхрядного кроссовера. Известно, что Envision Plus окажется крупнее по сравнению с «обычным» актуальным паркетником, кроме того, у него на 54 мм выросла колёсная база (до 2833 мм).

Судя по имеющимся изображениям, у новинки будет слегка изменённый передний бампер со встроенными воздухозаборниками. Также у Envision Plus ожидаются иные задние двери и пересмотренная корма: багажная дверь окажется менее покатой, у фонарей будет другая форма, при этом их соединит хромированная декоративная полоса, а катафоты переместятся выше.



На фото: Buick Envision Plus

Официальных данных о «начинке» пока немного: в Buick отметили, что новый Envision получил передовую платформу GM, которая используется для кроссоверов премиум-класса, новую силовую установку, систему Buick eConnect и комплекс помощников водителю.



По предварительной информации, под капотом у Buick Envision Plus окажется тот же двигатель, которым сейчас оснащается «китайский» Envision S. Речь идёт о 2,0-литровом турбомоторе I4, его отдача составляет 237 л.с., а максимальный крутящий момент равен 350 Нм. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. С места до «сотни» пятиместный кроссовер разгоняется за 7,5 секунды, а его максимальная скорость равна 210 км/ч.

Предполагается, что трёхрядный кроссовер будет продаваться не только в Китае, но и на американском рынке. Цены станут известны позже. В США начальная стоимость актуального кроссовера – 31 800 долларов (эквивалентно примерно 2,48 млн рублей по текущему курсу).

