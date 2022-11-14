Buick GNX Dark Knight: изумительный карбоновый рестомод для звезды Голливуда

Тюнинг-ателье Salvaggio Design из американского штата Висконсин сделало уникальную версию Buick GNX для актёра и стендап-комика Кевина Харта. Оригинальный стиль культового спорткара 80-х бережно сохранён, а вот кузов и техническая начинка практически полностью новые.

Мы довольно много пишем о так называемом интеллигентном рестомодинге, в основном в этом жанре «обрабатываются» ﻿ классические европейские модел﻿и, а вот для американских автолегенд тюнинг такого уровня пока в диковинку. Суть интеллигентного рестомодинга, напомним, состоит в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора, его оригинальный стиль сохраняется и доводится до эстетического совершенства, но с применением современных технологий и материалов.

Кевин Харт и его Plymouth Roadrunner от Salvaggio Design

Ателье Salvaggio Design возглавляет американец итальянского происхождения Дэйв Сальваджио, большой эстет и признанный мастер работы с углепластиком. Кевин Харт заказал у Сальваджио уже вторую машину (первым был рестомод Plymouth Roadrunner 1969 года мощностью под 1000 л.с.), Buick GNX Dark Knight выставлялся в начале месяца на тюнинг-шоу SEMA, но только теперь Сальваджио опубликовал полноценную фотогалерею, позволяющую как следует рассмотреть новый шедевр. Название Dark Knight переводится на русский как «тёмный рыцарь».



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Buick GNX — редкая машина и очень быстрая для своего времени машина, выпущенная тиражом 547 шт., на аукционах такие уходят за сотни тысяч долларов, и у Кевина Харта есть один стоковый экземпляр, который он бережно хранит в гараже и не хочет отдавать на переделку. Основой для рестомода послужил куда более массовый Buick Regal Grand National 1987 года с кузовом тарга, от которого, по правде сказать, в итоге мало что осталось. Из донорской машины на современном уровне воссоздан GNX, причём особое внимание было уделено воссозданию его технической концепции.



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Стоковый Buick GNX оснащался 3,8-литровым бензиновым тубромотором V6, который выдавал 276 л.с. «по бумажкам», а в реальности — более 300 л.с., но и этого по современным маркам мало. Сальваджио нашёл подходящую замену в виде 3,6-литрового V6 LF4 от Cadillac ATS-V, но попросил коллег из Gearhead Fabrications переделать его в духе GNX. В итоге LF4 лишился двух стоковых турбокомпрессоров и получил одну большую «улитку» Boost Labs, которую дополнили новый интеркулер и модифицированные системы впуска и выпуска. Итоговая мощность — 659 л.с. с потенциалом увеличения до 710 л.с. после установки модифицированных распредвалов. Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» от того же Cadillac ATS-V, ведущие колёса — задние.



Сальваджио оформил переделанный мотор в духе оригинального Buick GNX, при этом даже в подкапотном пространстве видно, что у рестомода полностью новое шасси из стали и углепластика, куда более жёсткое, чем у оригинальной модели. К новому шасси, разумеется, крепится новая подвеска с мощными тормозами Brembo: спереди установлены 355-миллиметровые диски и 6-поршневые суппорты, сзади — 330-миллиметровые и 4-поршневые суппорты. Ажурные колёсные диски HRE Wheels обуты в покрышки Toyo Proxes R888R «формата» 265/30 R 19 спереди и 325/30 R19 сзади.



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Почти всё наружное оперение кузова новое (в том числе зеркала и дверные ручки), выполненное по большей части из углепластика, передний бампер имеет уникальный дизайн с воздухозаборниками, оптимизированными под новый мотор.



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В салоне бережно воспроизведён стиль оригинального Buick GNX, но все элементы опять-таки новые, в том числе изготовленная на 3D-принтере передняя панель. Пол и центральный тоннель покрыты «голым» карбоном. Новые передние кресла интегрированы в полукаркас безопасности, а задних сидений в рестомоде нет, их место можно использовать под багаж.



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В какую сумму обошёлся Кевину Харту его новенький Buick GNX Dark Knight, неизвестно. Полагаем, беречь рестомод он будет не меньше, чем стоковый GNX — во всяком случае, пока он за рулём новой машины нигде не засветился. Ну а желающие получить такую же или похожую могут обратиться Salvaggio Design и обговорить детали проекта.

