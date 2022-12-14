Буквально шок: электрический хэтчбек JAC E10X провалил краш-тесты Latin NCAP

Финальная в этом году сессия краш-тестов Latin NCAP принесла неприятный сюрприз в виде китайского электрического хэтчбека JAC E10X, производство которого налажено в Мексике: по итогам испытаний он не заработал ни одной звезды.

JAC E10X древнее, чем кажется на первый взгляд: свою родословную этот электромобиль ведёт от бензинового хэтчбека JAC Yueyue, дебютировавшего в Китае в далёком 2010 году, его исходный дизайн был выполнен в духе Toyta Yaris второго поколения. После рестайлинга 2012 года Yueyue, переименованный в J2, отправился покорять Латинскую Америку. В 2016 году на базе Yueyue/J2 был сделан электромобиль iEV6E, в 2020 году он после очередного и наиболее радикального рестайлинга превратился в китайский Sehol E10X. За пределами Китая Sehol E10X продаётся под материнской маркой JAC. Для рынка Мексики сборка JAC E10X была налажена на заводе Giant Motors Latin Americ в городе Сьюдад-Саагун (Мексика, штат Идальго).

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Габаритная длина E10X составляет всего 3650 мм, колёсная база — 2390 мм. Мощность единственного электромотора — 30, 36 либо 45 кВт, ёмкость батареи — 19,7, 25, 30,2 либо 31,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 200 до 306 км по китайскому циклу CLTC в зависимости от модификации. В Китае Sehol E10X стоит от 66 900 юаней (605 тысяч рублей в переводе по текущему курсу), в Мексике за JAC E10X нужно выложить минимум 449 000 мексиканских песо (1,48 млн рублей) — это чтобы читатель не думал, что модели JAC сильно дорожают только по пути из Китая в РФ.



JAC E10X рассматривался как альтернатива/дополнение проекта Кама на КАМАЗе, о чём в начале года сообщала «Российская газета», но затем случились известные геополитические события, а в ноябре был анонсирован аффилированный с КАМАЗом проект «Атом», который вроде как в значительной степени является отечественной разработкой. Тем не менее нельзя исключать, что JAC E10X всплывёт на одном из освободившихся под санкционным давлением автозаводов в РФ — исходная китайская модель, как видим, стоит недорого, бизнес-потенциал есть, но, к сожалению, как выяснилось в ходе тестов Latin NCAP, для потребителя китайский этекрохэтч представляет серьёзную опасность.



Мексиканский JAC E10X имеет в базовом оснащении всего две фронтальные подушки безопасности, боковые и оконные не предлагаются даже в виде опции, система стабилизации управляемости (ESC) доступна за доплату. Более современные электронные ассистенты водителя не предусмотрены в принципе, так что бόльшую часть испытаний на активную безопасность JAC E10X пропустил, а в тестах ESC зафиксирован чрезвычайно быстрый износ шин, из-за чего попытки достичь максимальной скорости на переставках пришлось прекратить.



В испытаниях на пассивную безопасность JAC E10X выступил очень плохо. При фронтальном ударе на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя, выявлен смертельно опасный красный уровень нагрузок на груди манекена-водителя. Структура кузова признана нестабильной, левая передняя стойка «поплыла», деформация пола очень серьёзная и грозит ампутацией ступеней водителю. Нагрузки на левое бедро водителя высокого коричневого уровня — это тяжёлые травмы с последующей госпитализацией и риском летального исхода.



При боковом ударе о деформируемый барьер на груди сидевшего спереди манекена зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок. Боковой удар о столб не проводился — без боковых подушек он не имеет смысла. Защита от хлыстовых травм признана неудовлетворительной. В целом за защиту взрослых JAC E10X получил абсолютный ноль.



Защита детей оценена в 6,34% из ста, малыши могу получить травмы, несовместимые с жизнью. Защита пешеходов оценена на 20,25%: при контакте головы с капотом выжить будет сложно, а вот передний бампер оказался мягким и получил 6 баллов из 6 возможных.

Поскольку JAC E10X — это электромобиль, то эксперты Latin NCAP отметили связанные с этим типом машин особенности: после аварии китайский хэтчбек не производит автоматическое отключение питания, хотя такая функция заявлена изготовителем. Инфоматериалов для спасателей JAC не предлагает, то есть мало того, что машина после ДТП находится под напряжением, так ещё спасатели не будут знать, где резать кузов, чтобы не дай бог не задеть высоковольтные провода.

В итоге JAC E10X получил 0 звёзд рейтинга безопасности Latin NCAP и публичное порицание от экспертов — мол, отсутствие вредных выбросов это, конечно, здорово, но умирать за это дело совсем, знаете ли, не хочется.

