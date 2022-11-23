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  • Харальд Грюбель: Атом – «больше, чем просто хороший электромобиль». Продажи начнутся в 2025 году

Харальд Грюбель: Атом – «больше, чем просто хороший электромобиль». Продажи начнутся в 2025 году

23.11.2022 91 0 0

Исполнительный директор стартапа «Атом» рассказал подробнее о проекте по разработке и выпуску российского электрокара. Презентация прототипа новинки намечена на третий квартал следующего года.

 

В рамках форума ATOMEXPO 2022 прошёл круглый стол «Электродвижение как новая парадигма мира». На этом мероприятии выступил представитель российского стартапа «Атом», исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель (ранее немец занимал должность исполнительного вице-президента по инжинирингу АВТОВАЗа). В ходе своего выступления Харальд Грюбель рассказал подробнее о мировом тренде на электромобили, а также о создании новаторского решения для легкового электротранспорта в РФ.

В пресс-службе АО «Кама» отметили, что в настоящее время «электротранспорт становится локомотивом в формировании комфортной городской среды», а также оказывает существенное влияние на развитие производства в РФ. По словам Харальда Грюбеля, сейчас недостаточно создать просто хороший электромобиль. «Мы намерены совершить революцию пользовательского опыта: пора обратить внимание не только на улучшение технических характеристик автомобиля, важной задачей становится изменение формата отношений между человеком и электромобилем», — добавил представитель стартапа.

Разработчики считают, что Атом окажется не просто электромобилем: он будет «полностью цифровым и электрифицированным транспортным средством». Презентация функциональных прототипов будущей модели намечена на третий квартал следующего года, а в продажу «зелёная» новинка поступит в 2025-ом. При этом изначально это будет российский рынок, однако не исключено, что позже модель появится и в других странах.

Харальд Грюбель в ходе выступления задался вопросом: «кому необходим электромобиль в России?». Он предложил «рассматривать данный вопрос при учёте трёх факторов: экология, экономика и фан» и пояснил, что в ходе разработки электрокара команда учитывает главные потребности молодого поколения.

На фото: исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель

Также, по словам представителя стартапа, создатели задумываются о том, «почему молодое поколение в мегаполисах всё больше не любит владеть автомобилем или водить машину», «почему большинство клиентов не довольны цифровыми и программными решениями в своих автомобилях», а также о том, «почему конструкция педали тормоза и акселератора не изменилась за 100 лет». Харальд Грюбель предлагает дождаться и увидеть, что сможет предложить Атом.

Ранее в компании отметили, что «география команды охватывает множество городов и стран», но при этом «её сердце, идейный центр вдохновения, расположено в одной из автомобильных столиц России – в городе Набережные Челны». Как Kolesa.ru сообщал ранее, официального подтверждения этому нет, но не исключено, что выпуск электромобилей Атом будет налажен на бывшем заводе Ford (площадка расположена в Набережных Челнах). Вероятно, российские электрокары будут закупать в том числе службы каршеринга, такси и доставки.

Подробностей о внешности (есть лишь один тизер, на превью), «начинке», а также ориентировочном ценнике будущей «зелёной» новинки пока нет. Вероятно, информация появится ближе к дебюту прототипов Атома.

Россия авторынок электромобиль производство новинки заводы КАМАЗ

 

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