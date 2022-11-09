Новый российский электрокар: Атом вместо Кама-1

Объявлено, что в разработке новинки участвовали более 250 специалистов, имеющих «опыт реализации крупнейших проектов в сферах электротранспорта, мобильности и экосистем в России, Китае, Европе и США». Функциональные прототипы планируется представить в следующем году.

Почти два года назад в РФ представили компактный электрокар Кама-1: как тогда сообщалось, модель была спроектирована петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ), а технологическим партнером стал КАМАЗ. Российский автогигант в дальнейшей судьбе той «электрички» участия не принимал, и, судя по отсутствию свежих новостей, Кама-1 так и осталась лишь шоу-каром. Зато в конце 2021-го на сайте «Вести КАМАЗа» появилась заметка о том, что крупнейший отечественный производитель грузовиков зарегистрировал в Набережных Челнах акционерное общество «Кама», которое «в перспективе» займется выпуском городского электромобиля. А затем и глава КАМАЗа Сергей Когонин в одном из своих интервью рассказал о том, что он лично выступил инвестором некоего опять же «зеленого» проекта. И вот АО «Кама» разослало официальный пресс-релиз, анонсирующий будущий электрокар, одновременно показан тизер.

Сообщается, что компакт получил имя Атом, и что «концептуальная идея проекта основана на теории Константина Циолковского о людях-атомах». «Атом – именно так мы назвали свой электромобиль. Мы мечтаем о том, чтобы наши электромобили-атомы уже к 2025 году стали неотъемлемой частью удобной, стильной и технологичной жизни сообщества атомов-людей. Атом включает в себя создание цифровой среды новой мобильности и сам электромобиль», — прокомментировал Игорь Поваразднюк, генеральный директор АО «Кама».

Электрокар Кама-1. Скорее всего, у Атома с этой моделью нет ничего общего

Между тем ранее в Сети уже всплывали выдержки из презентации российского стартапа для инвесторов, так вот, судя по ним, Атом – это, возможно, не просто имя электрокара, а отдельный бренд. В релизе этот вопрос до конца не прояснен.



Как бы то ни было, объявлено, что «в международной инженерно-технической команде» проекта более 250 автомобильных конструкторов и IT-разработчиков, которые имеют «опыт реализации крупнейших проектов в сферах электротранспорта, мобильности и экосистем в России, Китае, Европе и США». Также в компании отметили, что «география команды охватывает множество городов и стран», но при этом «ее сердце, идейный центр вдохновения, расположено в одной из автомобильных столиц России – в городе Набережные Челны». В пресс-релизе об этом прямо не говорится, но не исключено, что выпуск наладят на бывшем заводе Форда (он как раз расположен в Набережных Челнах).

Судя по всему, планируется, что электрокары Атом будут использовать, в том числе, службы каршеринга, доставки и такси. Функциональные прототипы должны представить в 3-м квартале 2023 года. И это пока вся официальная информация.