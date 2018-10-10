Бумажный полис ОСАГО уйдёт в прошлое

Бумажный полис ОСАГО уйдёт в прошлое

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Законопроект, который уравняет в правах электронные и бумажные полисы «автогражданки», готовится рассмотреть Госдума РФ.

Чтобы уравнять электронные и бумажные полисы ОСАГО, нужно будет присвоить им уникальные идентификационные номера. Если предложенные поправки будут одобрены, то водителям больше не придётся возить с собой и предъявлять инспекторам ДПС для проверки распечатку электронной версии документа.

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В первом чтении Госдума рассмотрит инициативу через неделю, 17 октября 2018 года, принять документ рекомендует думский комитет по финансовому рынку. Этот законопроект исключит систему двойного учёта страховых полисов в бумажном и электронном виде, помимо этого отпадёт необходимость в бланках строгой отчётности с применением специальных методов защиты.

Такие бланки используются сейчас, их поставляет АО «Гознак». На их закупку страховщики тратят довольно солидные средства (не так давно компания подняла цены на свои услуги), при этом, несмотря на несколько уровней защиты документов, мошенники уже научились их подделывать, об этом ранее заявляли в РСА.

Russian police officers standing by the road in lime-colored uniform

О необходимости избавиться от дорогих бланков ОСАГО ранее говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что в случае покупки электронного полиса, предъявлять сотрудникам ГИБДД (или на таможне) для проверки можно будет только е-ОСАГО на экране смартфона или планшета. То есть распечатывать документ на обычном листе формата А4 и возить его с собой больше будет не нужно.

Предположение о том, что РФ может отказаться от бумажных полисов ОСАГО, Kolesa.ru делал ещё в июне текущего года. Тогда стало известно о том, что на продажи е-полисов приходится уже примерно половина от общего количества заключённых договоров «автогражданки». Причём по прогнозам, к концу года их доля вырастет до 80-90%. При таких показателях неудивительно, что власти предлагают отказаться от использования дорогих бланков.

girls hand using smart phone while car driving

Напомним, массово «кануть в Лету» готовятся и бумажные паспорта транспортных средств. Переход на электронные ПТС завершится к ноябрю 2019 года, пока что машин, сходящих с конвейера или ввозимых в страну с ЭПТС не так много. Однако, они уже есть, поэтому в конце минувшей недели в силу вступили новые правила госрегистрации автомобилей в России: поправки позволяют поставить на учёт машины с электронными паспортами.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , Страхование , законопроект , осаго , страховые полисы
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