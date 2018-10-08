В России начали действовать новые правила регистрации автомобилей

В России начали действовать новые правила регистрации автомобилей

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Приказ МВД вступил в силу: теперь во всей стране номера автомобилям присваиваются как в Москве.

Раньше случайное присвоение автомобильных номеров в процессе государственной регистрации использовалось только в Москве. Его использовали для того, чтобы избежать коррупции при нелегальной продаже так называемых «красивых» автономеров (с определённым сочетанием букв и цифр). Теперь, с 7 октября 2018 года, этот принцип распространили на всю Россию.

Woman in car

Теперь номер присваивает компьютер: система случайным образом выбирает его из всех имеющихся в наличии. То есть инспектор до последнего момента не знает, какой именно номер будет присвоен регистрируемому автомобилю.

Новости / Авто и бизнес
ПТС, которые заменят электронными аналогами, станут недействительными

Документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Согласно приказу, те ПТС, на замену которым были выданы электронные паспорта, должны быть признаны недействительными. По этой...

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Ранее Kolesa.ru уже сообщал о том, что срок хранения регистрационных знаков в ГИБДД был увеличен в два раза – со 180 до 360 суток. Этой услугой пользуются те автовладельцы, которым нравится сочетание букв и цифр на их номерах, но они решили продать машину, а также те, у кого на этот госзнак оформлены все пропуски на различные территории. Кстати, срок автоматически продлится и для тех номеров, которые сейчас хранятся в ГИБДД. Почти целого года водителям должно хватить на покупку новой машины и её регистрацию.

Одним из самых важных нововведений приказа МВД стал упрощённый порядок внесения сведений о заменённом двигателе автомобиля в том случае, если он был того же типа и модели, что и прежний. До вступления изменений в силу даже в таких случаях требовался сертификат о безопасности конструкции. Для того, чтобы проблем с регистрацией таких автомобилей не возникло, нужно только представить их на осмотр в ГИБДД, тогда сведения о номере двигателя просто внесут в ПТС и информационные системы ведомства.

Теперь в документе прописан порядок отмены аннулирования регистрации автомобиля. Например, если послужившие причиной для аннулирования изменения в конструкции машины были устранены, и автовладелец получил свидетельство о соответствии требованиям безопасности, то он может обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД и получить новое свидетельство о регистрации машин и новые знаки (в случае, если не оставил на хранение свои прежние).

Two auto mechanics working with car

Новый документ упростил также порядок прекращения регистрации в случае хищения автомобиля. Это позволит тем, кто лишился машины из-за злоумышленников, не платить за неё налоги. Стало проще и тем автовладельцам, которые разыскали свою ранее угнанную машину с перебитыми номерами. Если раньше при любых регистрационных действиях приходилось идти к криминалисту, то сейчас все изменения маркировки начали указывать в свидетельстве о регистрации ТС в графе «Особые отметки».

В следующем году в полную силу заработает очередное новшество: возможность зарегистрировать автомобиль с электронным ПТС. Сейчас это тоже можно сделать, но таким машин в стране пока немного. Все компании начнут выпускать транспорт с ЭПТС с ноября 2019 года, пока что идёт переходный период.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон
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