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«Быстрее, чем Формула-1»! RSBK открывает гоночный сезон

07.07.2020 98 0 1

Завершился первый гоночный уикенд! 4-5 июля на трассе «Нижегородское кольцо» чемпионат Russian Superbike Championship дал старт первым соревнованиям по шоссейно-кольцевым мотогонкам в этом сезоне – и борьба была жаркой как никогда! 

 

Партнерский материал

Зрители прямой трансляции наблюдали за ожесточенной борьбой лучших пилотов страны, страсти не утихали оба гоночных дня: падения, невероятные дуэли – и все это с комментариями «русского голоса MotoGP» Евгения Маслёнкова!
 
В командном зачете конкурировали сильнейшие спортивные коллективы – пилоты подсчитывали каждое очко, меняли тактику и даже переходили в другие классы! По итогам первого этапа в топ-5 чемпионата RSBK вошли SPB Racing Team, RMS Motorsport, VL65 Racing Team, Chrome Racing Team, ЦСКА Petronas DMC. Но второй гоночный этап принес не меньше интриг!

Одним из главных вопросов дня оказалась погода: синоптики предвещали потоп, тучи сгущались, и в боксах не останавливалась работа над мотоциклами. Многих волновали и пилоты, вылетевшие с трассы в первый гоночный день, – Дмитрий Седин (VL65 Racing Team) и Сергей Крапухин (RWT Motorsport). Но оба пилота вышли на стартовую решетку Супербайка, чтобы участвовать в гонках второго этапа RSBK! 

 Первый же заезд «королевского» класса SBK принес бурю эмоций: Макар Юрченко (SPB Racing Team), явный претендент на победу, вышел из гонки уже на первом круге! Владимир Леонов (SPB Racing Team) остался вести пелотон в полном одиночестве, но за его спиной не утихала жаркая борьба. Новичок этого класса, молодой пилот Александр Васильев (VL65 Racing Team) летел вперед – темп и умения принесли ему второе место, а Дмитрий Седин, так же из команды VL65 Racing Team, доказал, что профессиональный пилот покажет результат на любой технике, заняв третью строчку и оставив Сергея Крапухина (RWT Motorsport) четвертым. Этот заезд добавил зрителям еще один вопрос: будет ли участвовать Макар Юрченко во втором заезде SBK? 

Пока в боксах SPB Racing Team работа закипела с новой силой, на трек вышли пилоты классов SUPERSPORT (SSP) и SSP EVO, которые в первый день гоночного уикенда подарили зрителям горячее противостояние. Второй день оказался не менее жарким, и гонка прошла «колесо в колесо». Алексей Иванов из ЦСКА Petronas DMC захватил лидерство с первых минут старта гонки, Кожеуров Петр (ЦСКА Petronas DMC) взял серебро, а вот победитель квалификации Майоров Дмитрий, его сокомандник, стартовал не очень удачно и уступил свои позиции соперникам, одним из которых был Василевский Илья – молодой пилот Chrome Racing Team. Он бодро вклинился в борьбу в классе Supersport, оставляя своих оппонентов по Supersport EVO Шатерникову Ольгу (VL65 Racing Team) и Петруковича Сергея (Chrome Racing Team) далеко позади. 

 Многочисленный заезд классов SSTK 1000/600 и STK 1000/600 оказался напряженным противостоянием, в котором сошлись и профессиональные пилоты и отважные мотолюбители и ценители хорошей гонки! Пилоты разменивали позиции, зрители наблюдали за падениями – весь накал этого заезда и интервью его героев можно увидеть в записи на официальном ютуб-канале чемпионата RSBK.
 
К началу главной гонки дня – заезда на 20 кругов классов SBK и SBK EVO 2 – страсти бушевали не на шутку, зрители не могли поверить своим глазам: Макар Юрченко (SPB Racing Team) вышел на старт, но из-за схода в первой гонке он стартовал с последнего места! 

Когда пилоты устремились вперед, все внимание зрителей и участников, оставшихся в боксах, было на экраны трансляции. Владимир Леонов (SPB Racing Team) взял уверенный старт, но Юрченко летел к лидеру несмотря на долгую гонку! На треке снова развернулась горячая дуэль. Дмитрий Седин из VL65 Racing Team стал один из главных героев этого дня: он вылетел на первом круге, но все равно продолжил заезд. К сожалению, проблемы с мотоциклом вынудили его вернуться в боксы на восьмом круге, который стал роковым и для Владимира Леонова (SPB Racing Team), потерявшего возможность тормозить. Только его мастерство позволило при этом занять вторую ступень пьедестала. Макар Юрченко (SPB Racing Team) праздновал блестящую победу, а Васильев Александр (VL65 Racing Team) вновь поднялся на пьедестал. Сергею Крапухину (RWT Motorsport), претенденту на тройку лидеров, помешала досадная ошибка в середине гонки – он снова занял четвертую строку. 

 После первого дня гоночного уикенда RSBK все знали, что «младшие» классы способны удивить не меньше! Блестящая дуэль Владимира Болкунова и Екатерины Колпаковой (YP Racing) еще долго будет предметом обсуждения, класс STK 400 показал техничную и напряженную дуэль с дерзкими атаками и мощной защитой. Силой и опытом отличались пилоты SO 600, в котором Абрамова Яна (RWT-Motorsport) показала класс и вновь взяла первое место!

После завершения второго гоночного этапа командный зачет преобразился: коллектив Сергея Крапухина – RWT Motorsport – ворвался в топ-5, выбив Chrome Racing Team на шестую строчку. Команды расположились предельно близко, формируя новую интригу на следующий этап! 

Очки после двух этапов распределились следующим образом:

1 место – SPB Racing Team – 276
2 место – RMS Motorsport – 191
3 место – VL65 Racing Team – 155
4 место – RWT Motorsport – 141
5 место – ЦСКА Petronas DMC – 122
6 место – Chrome Racing Team – 120
7 место – Ratchet Motorsport – 98
8 место – YP Racing – 74
9 место – CHPMOTORSPORT – 70

Следующий этап чемпионата RSBK запланирован на 9 августа на новейшем треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Следите за официальными анонсами на сайте RSBK.

автоспорт мотоциклы

 

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