Бюджетная модель Tesla будет похожа на Cybertruck, руль и педали пока остаются

В новой книге «Илон Маск» известного американского биографа Уолтера Айзексона содержатся интересные подробности о самой дешёвой и при этом самой амбициозной модели Tesla. Эта модель задумывалась Илоном Маском как полностью беспилотная, но в итоге коллеги по компании Tesla убедили его пойти на компромисс.

Илон Маск анонсировал бюджетную модель с ценой около 25 000 долларов в начале 2020 года, но она пока так и не вышла, а слухи вокруг неё были довольно противоречивыми. Теперь ясно, почему — ответы содержатся в только что вышедшей книге Уолтера Айзексона, отрывки из неё опубликовало американское сетевое издание Axios.

Наши постоянные читатели знают, что Маск одержим идеей беспилотного автомобиля: осенью прошлого года компания Tesla даже де-факто выпустила коммерческий релиз «полного автопилота» FSD (Full Self-Driving), хотя с юридической точки зрения он таковым не является. Более того, инсайдерские данные говорят о том, что разработка автопилота Tesla идёт не так успешно, как это пытается представить компания: жизни тысяч людей, согласившихся стать добровольными бета-тестерами, оказались в серьёзной опасности.

Айзексон в своей книге рассказывает, как менялось отношение Илона Маска к проекту бюджетного электромобиля в связи с автопилотом. Изначально Маск хотел, чтобы бюджетная модель была полностью беспилотной и вообще не имела руля, педелей и традиционных зеркал заднего вида — такая модель должна была совершить революцию на рынке и стать мировым бестселлером.

К большому неудовольствию Маска разработка полноценного автопилота сильно затянулась, поэтому он в какой-то момент вообще поставил проект бюджетной модели на паузу. Коллеги Маска, в том числе главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен, на секретных совещаниях пытались убедить босса сделать бюджетную модель более традиционной, с «человеческими» органами управления — мол, выведем её на рынок в таком виде, а когда будет готов автопилот, просто уберём руль, педали и всё ненужное. Но Маск настаивал на радикальном варианте, поскольку был уверен, что автопилот скоро будет готов и что его удастся быстро легализовать.

Тем не менее даже мозг визионера при столкновении с реальностью становится «пластичным»: в сентябре прошлого года в ходе очередного совещания Франц фон Хольцхаузен сотоварищи всё же уговорили Маска пойти на попятную и согласиться выпустить бюджетный электромобиль с традиционными органами управления, чтобы не терять время и дать рынку то, чего он хочет — дешёвую Теслу. А чтобы Маск не думал, что его компания выпустит на рынок заурядный продукт, Франц фон Хольцхаузен в феврале этого года предложил сделать бюджетный электромобиль в стиле пикапа Cybertruck, то есть нарочито брутальным и угловатым. Идея Маску понравилась — мол, хотя бы по части дизайна это будет машина из будущего.

Tesla Cybertruck

Анонсированная весной этого года Гигафабрика в Мексике с её инновационным принципом модульной сборки должна была стать главной для новой бюджетной модели, но затем Маск передумал и решил организовать её пилотный выпуск на заводе в Остине (США, штат Техас), рядом с которым сегодня находится штаб-квартира Tesla — по мнению Маска, белые воротнички должны находиться рядом с производством, особенно когда речь идёт о запуске такой судьбоносной модели.



Tesla Cybertruck

Даже пикап Cybertruck при всей его радикальной концепции не так важен и не так сложен для Tesla, как бюджетная модель. Пилотная сборка Cybertruck началась в июле здесь же в Остине, но официальной премьеры серийного пикапа ещё не было и многие аспекты его конструкции пока остаются тайной. Что до бюджетного электромобиля с похожим дизайном, то в планах Tesla он пока значится как Next Gen Platform (платформа следующего поколения) без каких-либо временных ориентиров. Илон Маск по-прежнему уверен, что ему рано или поздно удастся сделать новую модель полностью беспилотной, но, кажется, кроме него в это уже никто не верит.

