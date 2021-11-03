Бюджетник Suzuki Celerio лишь в новом поколении обрёл мультимедиа-систему

Маленький хэтчбек сменил платформу и двигатель, а также преобразился снаружи и внутри. Заказы уже принимают, хотя полноценная презентация еще впереди.

Недорогая «пятидверка» Suzuki Celerio в строю с 2014 года, скромный рестайлинг она пережила в 2017-м. Хэтч задумывался как глобальный, его продавали, в том числе, и в Европе. Но европейцам компакт не приглянулся, так что он уже покинул все основные «старосветские» страны. Главным же рынком для Celerio остается Индия, где и расположена основная производственная площадка: за выпуск отвечает Maruti Suzuki. Модель второго поколения там ловили неоднократно, причем без камуфляжа. А теперь опубликованы официальные фото и видео. Кроме того, компания объявила о начале приема заявок, правда, пока без комплектаций и цен.

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Celerio переехал на платформу Heartect, которая лежит в основе почти всех последних моделей Suzuki. Габариты еще не раскрыты, но, по предварительным данным, хэтч слегка подрос. Длина предыдущего компакта равна 3695 мм, ширина – 1600 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2425 мм. Объем багажника – 235 литров.



Во втором поколении хэтчбек лишился почти всех «острых» граней, у него отныне «округлый» дизайн: «плавными» сделали не только оптику, но также бамперы и радиаторную решетку. Современный плавник модели не достался – антенна по-прежнему торчит спереди.

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В салоне – новые передняя панель и рычаг коробки. Климат-контроль не появился, зато Celerio наконец-то обрел мультимедийную систему с сенсорным экраном, пусть он и небольшой (7 дюймов; предшественнику положена лишь обычная «магнитола», да и то не во всех комплектациях). Ну и еще хэтч, скорее всего, уже «в базе» имеет две подушки безопасности (прежде за пассажирский «эйрбэг» нужно было доплачивать).



Suzuki Celerio оснащается новым трехцилиндровым «атмосферником» K10C 1.0. Отдача пока не названа, но местные СМИ считают, что этот мотор мощнее прежней бензиновой «тройки» K10B (68 л.с., 90 Нм). Двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Также у «второго» Celerio есть система старт-стоп.



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Премьеру хэтча нового поколения индийцы ждут на следующей неделе. Предшественник еще летом стоил от 465 700 рупий, что эквивалентно примерно 445 000 рублей по актуальному курсу. Новая «пятидверка», скорее всего, подорожает, но вряд ли сильно. «Второй» Suzuki Celerio, вероятно, будут продавать и на других небогатых рынках, однако в Европу хэтчбек не вернется.



Между тем у прежнего Celerio еще была кросс-версия, а вот получит ли «внедорожный» обвес новый компакт – пока неизвестно.