«Бюджетный» электрический кроссовер BMW iX1 eDrive20 оказался дороже Tesla Model Y

Компания BMW приурочила к Мюнхенскому автосалону дебют самой доступной, одномоторной версии eDrive20 компактного электрического кроссовера BMW iX1, её производство на заводе BMW в Регенсбурге начнётся в ноябре этого года.

BMW iX1 дебютировал в начале лета прошлого года вместе с родственным «углеводородным» кроссовером BMW X1 третьего поколения (заводской индекс U11/U12). На данный момент BMW iX1 предлагается только в полноприводной версии xDrive30 с двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 230 кВт (313 л.с.) и 494 Нм. До 100 км/ч BMW iX1 xDrive30 разгоняется за 5,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч, полного заряда батареи ёмкостью 64,7 кВт·ч в зависимости от комплектации хватает на 396-439 км пробега по циклу WLTP, цена в Германии — от 55 000 евро.

Коммерческие успехи BMW iX1 пока неважные, даже в родной Германии он проигрывает основным конкурентам: с января по июль этого года, по данным ресурса CleanTechnica, реализован всего 6001 экземпляр этой модели. Для сравнения скажем, что американский кроссовер Tesla Model Y за тот же период разошёлся в Германии тиражом 29 892 шт., Volkswagen ID.4 — 16 468 шт., Audi Q4 e-tron — 9737 шт., Skoda Enyaq iV — 9666 шт., Mercedes-Benz EQA — 7813 шт.

В ноябре вместе со стартом производства в Регенсбурге на рынок выйдет начальная версия eDrive20 кроссовера BMW iX1, у неё будет единственный электромотор на передней оси с пиковой отдачей в 150 кВт (204 л.с.) и 247 Нм. Первую «сотню» BMW iX1 eDrive20 набирает за 8,6 с, максимальная скорость — 170 км/ч. Батарея у одномоторного кроссовера такая же, как у двухмоторного — ёмкостью 64,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 430-475 км в зависимости от комплектации. Максимальная мощность зарядки батареи — 130 кВт.



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BMW iX1 eDrive20 имеет более скромный по сравнению с двухмоторной версией внешний декор (декоративный вставки не синие, а серебристые, вертикальные прутья в фирменных ноздрях заменены заглушками с ромбовидным орнаментом), но базовое оснащение довольно богатое: есть двухзонный климат-контроль, умная навигация и многочисленные электронные ассистенты водителя.



Минимальная цена BMW iX1 eDrive20 — 47 900 евро. Увы, это слишком дорого за продукт с такими потребительскими характеристиками, на рынке есть более выгодные по цене о оснащению предложений: например, более крупный среднеразмерный Tesla Model Y сейчас стоит в Германии от 44 890 евро, за эти деньги предлагается базовая версия с единственным электромотором на задней оси (299 л.с., 420 Нм) с батареей ёмкостью 60 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 430 км пробега. До 100 км/ч базовый Tesla Model Y разгоняется за 6,9 с, максимальная скорость — 217 км/ч.



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Базовый Tesla Model Y, конечно, корректнее было бы сравнивать со срендеразмерным BMW iX3 китайской сборки, но он стоит ещё дороже — от 67 300 евро, за эти деньги уже можно взять полноприводный Tesla Model Y на «полном фарше» (BMW iX3 бывает только заднеприводным). Audi Q4 e-tron стоит в Германии от 51 900 евро, Mercedes-Benz EQA — от 50 777 евро. Формально непремиальные, но всё же близкие по техническим характеристикам и оснащению Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV стоят от 42 635 и 44 200 евро соответственно.

