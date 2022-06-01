Бюджетный паркетник Hyundai Venue обновлён в стиле старших SUV: официальные изображения

Кросс заметно преобразился внешне, а вот интерьер еще не засвечен. Также пока неизвестно, затронули ли реформы технику.

Модель Hyundai Venue дебютировала в 2019 году, это один из самых дешевых кроссоверов марки. Маленький паркетник представлен на многих рынках, включая родную для Хёндэ Корею и Штаты. Но особенно Venue полюбился жителям Индии: в 2021-м там реализовано 108 000 единиц. В общем, нет ничего удивительного в том, что именно эта страна и получит первой рестайлинговый кросс. Полноценная презентация такого паркетника намечена на 16 июня, ну а пока можно поразглядывать дизайн-скетчи и видеотизер посвежевшей модели.

Обновленный Hyundai Venue

Переднюю часть оформили в стиле старших SUV бренда – предназначенной пока только для Юго-Восточной Азии модернизированной Creta, Tucson и обновленного Palisade. То есть у Venue ходовые огни тоже срослись с радиаторной решеткой, а сама решетка стала прямоугольной, плюс на ней красуются пластины. Задние фонари отныне объединены между собой плашкой, на которой вдобавок имеется светящаяся красная линия. Кроме того, кроссовер обрел иные бамперы.



Обновленный Hyundai Venue 1 / 2 Обновленный Hyundai Venue 2 / 2

Новый обвес вряд ли сказался на длине машины – по крайней мере, в Индии, где моделям длиной менее четырех метров положены налоговые льготы (показатель местного Venue – 3995 мм, в других странах кросс чуть крупнее).



Салон марка еще не показала. Не исключено, что внутри установили новую мультимедийную систему, еще могли заменить материалы отделки.

Дореформенный Hyundai Venue 1 / 5 Дореформенный Hyundai Venue 2 / 5 Дореформенный Hyundai Venue 3 / 5 Дореформенный Hyundai Venue 4 / 5 Дореформенный Hyundai Venue 5 / 5

О технике также пока ни слова. Индийские профильные СМИ считают, что моторы прежние: локальный Venue оснащается бензиновыми «атмосферником» 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), еще покупателям доступны машины с дизелем 1.5 CRDi (100 л.с.). В Корее и Штатах паркетник предложен с безальтернативным бензиновым атмосферным мотором 1.6 (123 л.с. в спецификации для корейского рынка). Привод же в любом случае исключительно передний.



Между тем в Индии еще ждут «оспортивленный» Venue N Line, хотя сама Hyundai такой кроссовер пока не анонсировала.