Cadillac Escalade получил недорогой компрессорный апгрейд от Hennessey: более 650 л.с.

Весной прошлого года корпорация General Motors представила топовый спортивный внедорожник Cadillac Escalade-V, оснащённый 6,2-литровым компрессорным двигателем LT4 V8, его максимальная отдача — 691 л.с. и 885 Нм. Escalade-V — классный, но довольно дорогой аппарат, сейчас он в стоке стоит от 149 695 долларов.
Обычный Escalade с атмосферным 6,2-литровый L87 EcoTec3 V8, выдающим 426 л.с. и 623 Нм, стоит от 81 190 долларов, а тюнинг-ателье Hennessey Performance предлагает для него компрессорный апгрейд за 27 950 долларов, позволяющий приблизить динамические качества исходного внедорожника к топ-версии Escalade-V.
Комплект включает 2,9-литровую «мясорубку», новую систему впуска, интеркулер, систему вентиляции картера двигателя, хромомолибденовые толкатели, новую программу управления и новую систему выпуска из нержавеющей стали (патрубки при этом остаются стоковые). Отдача двигателя в итоге повышается до 659 л.с. и 892 Нм, время разгона с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) сокращается с 6,1 до 5,3 с, но Escalade-V всё равно быстрее (4,4 с), поскольку специалисты GM доводили его комплексно, в том числе заново калибровали систему полного привода.
С апгрейдом от Hennessey шасси Cadillac Escalade остаётся стандартным, но за доплату можно получить мощные передние тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами (7950 долларов) и 22-дюймовые кованые колёса (4950 долларов). С этими опциями разница в цене между тюнингованным Escalade и стоковым Escalade-V будет небольшой, но вся прелесть в том, что компрессорный апгрейд от Hennessey можно заказать не только для Escalade, но и для более доступных родственных Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban и GMC Yukon.
Самый дешёвый Chevrolet Tahoe с 6,2-литровым V8 и полным приводом стоит в США 71 015 долларов, с полным апгрейдом от Hennessey он окажется на 37 830 долларов дешевле Escalade-V, а если оставить стандартные тормоза и колёса, чтобы просто пулять по прямой, то выгода будет ещё ощутимее. Вот на такой нехитрой арифметике и делают денежки тюнеры.
Между тем на днях свой вариант компрессорного апгрейда для актуального Cadillac Escalade представило и другое именитое американское тюнинг-ателье — Specialty Vehicle Engineering (SVE). Оно предлагает поднять мощность 6,2-литрового V8 до 811 л.с., но здесь в комплекте (он называется SXR Series Supercharged) идёт доработанная подвеска, более мощные тормоза, новые колёса, фирменный обвес SVE и многое другое. Тираж SXR Series Supercharged Escalade составит всего 50 экземпляров, а цена пока не объявлена.
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