Cadillac Escalade получил недорогой компрессорный апгрейд от Hennessey: более 650 л.с.

Американская фирма Hennessey — это не только безумно дорогие суперкары и суперпикапы , но и обычный, дежурный тюнинг для простых американских трудящихся, желающих немного «подкормить» свою машину американского производства (иномарками Hennessey не занимается). На днях представлен недорогой компрессорный апгрейд для больших рамных внедорожников GM актуального поколения, оснащённых бензиновым атмосферным 6,2-литровым V8. Демо-образец сделан на базе Cadillac Escalade.

Весной прошлого года корпорация General Motors представила топовый спортивный внедорожник Cadillac Escalade-V, оснащённый 6,2-литровым компрессорным двигателем LT4 V8, его максимальная отдача — 691 л.с. и 885 Нм. Escalade-V — классный, но довольно дорогой аппарат, сейчас он в стоке стоит от 149 695 долларов.

Обычный Escalade с атмосферным 6,2-литровый L87 EcoTec3 V8, выдающим 426 л.с. и 623 Нм, стоит от 81 190 долларов, а тюнинг-ателье Hennessey Performance предлагает для него компрессорный апгрейд за 27 950 долларов, позволяющий приблизить динамические качества исходного внедорожника к топ-версии Escalade-V.

Hennessey Supercharged H650 Escalade

Комплект включает 2,9-литровую «мясорубку», новую систему впуска, интеркулер, систему вентиляции картера двигателя, хромомолибденовые толкатели, новую программу управления и новую систему выпуска из нержавеющей стали (патрубки при этом остаются стоковые). Отдача двигателя в итоге повышается до 659 л.с. и 892 Нм, время разгона с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) сокращается с 6,1 до 5,3 с, но Escalade-V всё равно быстрее (4,4 с), поскольку специалисты GM доводили его комплексно, в том числе заново калибровали систему полного привода.



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С апгрейдом от Hennessey шасси Cadillac Escalade остаётся стандартным, но за доплату можно получить мощные передние тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами (7950 долларов) и 22-дюймовые кованые колёса (4950 долларов). С этими опциями разница в цене между тюнингованным Escalade и стоковым Escalade-V будет небольшой, но вся прелесть в том, что компрессорный апгрейд от Hennessey можно заказать не только для Escalade, но и для более доступных родственных Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban и GMC Yukon.



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Самый дешёвый Chevrolet Tahoe с 6,2-литровым V8 и полным приводом стоит в США 71 015 долларов, с полным апгрейдом от Hennessey он окажется на 37 830 долларов дешевле Escalade-V, а если оставить стандартные тормоза и колёса, чтобы просто пулять по прямой, то выгода будет ещё ощутимее. Вот на такой нехитрой арифметике и делают денежки тюнеры.



SXR Series Supercharged Escalade от Specialty Vehicle Engineering 1 / 3 SXR Series Supercharged Escalade от Specialty Vehicle Engineering 2 / 3 SXR Series Supercharged Escalade от Specialty Vehicle Engineering 3 / 3

Между тем на днях свой вариант компрессорного апгрейда для актуального Cadillac Escalade представило и другое именитое американское тюнинг-ателье — Specialty Vehicle Engineering (SVE). Оно предлагает поднять мощность 6,2-литрового V8 до 811 л.с., но здесь в комплекте (он называется SXR Series Supercharged) идёт доработанная подвеска, более мощные тормоза, новые колёса, фирменный обвес SVE и многое другое. Тираж SXR Series Supercharged Escalade составит всего 50 экземпляров, а цена пока не объявлена.

