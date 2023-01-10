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  • Hennessey Venom F5 Revolution: облегчённая трековая версия американского суперкара

Hennessey Venom F5 Revolution: облегчённая трековая версия американского суперкара

10.01.2023 112 0 1

Подразделение Hennessey Special Vehicles знаменитого тюнинг-ателье Hennessey Performance из американского штата Техас представило ориентированную на трек версию Revolution своего бензинового суперкара Venom F5. Будет выпущено 24 экземпляра, цена — от 2,7 млн долларов.

Компания Hennessey представила серийный суперкар Venom F5 в конце 2020 года (прототип показали ещё в 2017-м), в августе прошлого года дебютировала версия Roadster со съёмной углепластиковой крышей, а на этой неделе свет увидел трековый вариант Revolution, на котором тем не менее можно ездить по дорогам общего пользования.

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Напомним, что название Venom переводится с английского как «яд», а индекс F5 отсылает к шкале Фудзиты, по которой оценивается степень опасности торнадо: уровень F5 считается катастрофическим, скорость ветра при нём достигает 419–512 км/ч. Расчётная максимальная скорость обычного Venom F5 — 534 км/ч, но на практике она пока не достигнута, обещанный Hennessey мировой рекорд скорости в классе серийных дорожных машин ещё не установлен. Сейчас рекорд принадлежит другому американскому суперкару, SSC Tuatara, и составляет 455,3 км/ч — он замерен в 2021 году по классической двусторонней международной методике, а Bugatti Chiron Super Sport 300+ разогнался в 2019 году до 490,484 км/ч при заезде в одном направлении.

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Venom F5 Revolution на рекорд скорости в любом случае не претендует, его аэродинамика и шасси оптимизированы для трековой езды и максимального сцепления шин с асфальтом. Передок получил более развитый сплиттер и боковые канарды, на крыше появился центральный туннельный воздухозаборник для двигателя, на корме установлены регулируемое вручную антикрыло на двух стойках и более развитый диффузор. Прижимная нагрузка на скорости 300 км/ч составляет 363 кг, на скорости 400 км/ч — 635 кг.

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Подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизационными стойками Penske получила новые, «более агрессивные» настройки. Новые кованые колёса обеспечивают увеличенную площадь пятна контакта шин с дорогой. Карбон-керамические тормоза входят в стандартную комплектацию. Снаряженная масса версии Revolution по сравнению с обычным Venom F5 уменьшена на 25 кг до 1360 кг. В меню бортового компьютера появились расширенные возможности телеметрии, как у гоночных автомобилей.

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Силовой агрегат прежний, но с новыми, трековыми калибровками. 6,6-литровый битурбомотор Hennessey V8 Fury (Фурия) выдаёт максимальные 1842 л.с. и 1617 Нм, он состыкован 7-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением, вся мощность передаётся на задние колёса. Максимальная скорость Venom F5 Revolution — более 402 км/ч. Показатели ускорения не приводятся, но мы полагаем, что они не хуже, чем у обычного Venom F5, который набирает первую «сотню» за 2,6 с.

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Бόльшая часть мизерного тиража Hennessey Venom F5 Revolution уже продана, а впереди у подразделения Hennessey Special Vehicles работа над самым амбициозным проектом — 6-колёсным электрическим дорожным лайнером Project Deep Space с посадочной формулой 1+2+1.

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