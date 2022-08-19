Hennessey Venom F5 Roadster: статус самого быстрого суперкара без крыши и огромная цена

Суперкар Venom F5 — детище подразделения Hennessey Special Vehicles знаменитого тюнинг-ателье Hennessey Performance из американского штата Техас. Подразделение занимается разработкой и производством уникальных дорогостоящих супекраров, серийное купе Venom F5 было представлено в конце 2020 года с намерением установить мировой рекорд скорости в классе серийных дорожных автомобилей. Название Venom переводится с английского как «яд», а индекс F5 отсылает к шкале Фудзиты, по которой оценивается степень опасности торнадо: уровень F5 считается катастрофическим, скорость ветра при нём достигает 419–512 км/ч.

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Увы, рекорда скорости пока нет, потому что производство купе идёт не очень ритмично, но как только «процесс наладится» Hennessey непременно предпримет попытку выжать из Venom F5 всё соки на подходящем прямике. Сейчас рекорд принадлежит другому американскому суперкару, SSC Tuatara, и составляет 455,3 км/ч — он замерен по классической двусторонней международной методике, а Bugatti Chiron Super Sport 300+ разогнался до 490,484 км/ч при заезде в одном направлении.



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Hennessey планирует построить 24 экземпляра купе Venom F5 по цене 2,1 млн долларов каждый. Весь тираж был распродан практически сразу после премьеры, поэтому версию Roadster решили изготовить в чуть большем количестве, ну и цену заодно повысили. В техническом плане купе и родстер идентичны, но родстер имеет новую крышку двигателя со смотровым окном из закалённого стекла и вентиляционными отверстиями по его периметру, а также новый дизайн кованых алюминиевых колёс со спицами, имитирующему букву Н.



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Углепластиковый монокок, который лежит в основе Venom F5, изначально проектировался с расчётом на версию без крыши, так что перекраивать кузов сильно не пришлось. Тем не менее родстер на 20 кг тяжелее купе, снаряженная масса открытой версии составляет 1405 кг. Съёмный углепластиковый верх весит всего 8 кг, но снимать и устанавливать его нужно вручную, а места для его хранения в машине нет — придётся оставлять в гараже в специальной шерстяной сумке и поставить его на видное место в гостиной, для чего имеется скульптурная подставка (разумеется, тоже из углепластика).



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Силовой агрегат такой же, как у купе: снабжённый двумя турбокомпрессорами 6,6-литровый двигатель Hennessey V8 Fury (Фурия) выдаёт максимальные 1842 л.с. и 1617 Нм, он состыкован 7-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением, который передаёт всю мощность на задние колёса. Заявленная максимальная скорость родстера — свыше 300 миль/ч (483 км/ч), тогда как купе может в теории разогнаться свыше 500 км/ч. Тем не менее более скоростных серийных машин со съёмным верхом сейчас никто не предлагает. Время разгона до 100 км/ч для родстера не указано, у купе оно составляет 2,6 с.



Углепластиковый интерьер с многофункциональным штурвалов в гоночном стиле тоже перекочевал из купе в родстер без каких-либо изменений. Цветовое оформление ограничено только фантазией и кошельком заказчика.

Производство суперкаров Venom F5 — процесс длительный и кропотливый: Hennessey рассчитывает, что изготовление всех 30 экземпляров родстера займёт 4 года. После этого подразделение Hennessey Special Vehicles, видимо, переключится на совсем уж безумный проект 6-колёсного электрического гиперкара с посадочной формулой 1+2+1 — эта машина известка как Project Deep Space и была анонсирована в декабре прошлого года.

