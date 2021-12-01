Hennessey задумала нечто безумное: 6-колёсный гиперкар с посадочной формулой 1+2+1

Американская компания Hennessey анонсировала самый дорогой и необычный электромобиль в мире — цена за экземпляр составит не менее 3 млн долларов. Гиперкар под рабочим названием Project Deep Space получит вытянутый углепластиковый кузов в аэрокосмическом стиле и шесть колёс, которые должны обеспечить ему дополнительное сцепление с дорогой и невероятные динамические характеристики. Старт производства — в 2026 году.

Основанная в 1991 году Джоном Хеннесси компания Hennessey Performance прославилась как тюнинг-ателье, создающее уникальные высокофорсированные пикапы, внедорожники и спорткары на базе серийных моделей американских марок, но в последние годы она всё больше позиционирует себя как самостоятельный производитель эксклюзивных машин — ими занимается подразделение Hennessey Special Vehicles. Первой полностью оригинальной моделью компании стал среднемоторный бензиновый гиперкар Hennessey Venom F5 мощностью 1842 л.с., способный разогнаться свыше 500 км/ч.

Вчера Hennessey сообщила, что в ближайшие десять лет выпустит ещё три оригинальные модели, первой из которых станет полноприводный 6-колёсный гиперкар Project Deep Space. Он заявлен как самый дорогой и самый быстрый в плане динамики разгона серийный электромобиль в мире — будет выпущено 105 экземпляров по цене от 3 млн долларов каждый. Опубликованы два эскиза от шеф-дизайнера Hennessey Натана Малиника: на них Project Deep Space выглядит как какой-нибудь безумный концепткар из 60-х, когда в моде был аэрокосмический стиль, но на самом деле это будет предельно современная и по многим аспектам передовая модель.

Колёсная формула 6х6 (каждое колесо будет вращать собственный электромотор) родилась из желания получить дополнительное сцепление с дорогой, чтобы реализовать весь потенциал электротяги — можно ожидать настоящего эффекта катапульты! Большая длина, очевидно, будет конфликтовать с манёвренностью, зато позволит разместить батарею большой ёмкости, чтобы обеспечить «невероятный запас хода на одной зарядке».



Посадочная формула 1+2+1 обусловлена стремлением создать максимально аэродинамичный корпус в стиле фюзеляжа небольшого самолёта. При этом комфорт на борту будет на уровне бизнес-джета: четвёртое центральное сиденье позиционируется как VVIP, то есть для очень-очень важной персоны, в нём можно будет занять горизонтальное положение и вздремнуть в дороге. Центральное расположение места водителя позволит не заморачиваться с леворульными и праворульными версиями.



Hennessey Project Deep Space преподносится как роскошный дорожный лайнер для путешествий вчетвером, а не как трековый болид для достижения предельных перегрузок, хотя Project Deep Space будет на них способен. Отделка и удобства в салоне будут на уровне седанов лакшери-сегмента, но при этом благодаря современным композитным материалам Project Deep Space будет достаточно лёгким для машины таких размеров. Две широкие двери типа «крыло чайки» рассчитаны для посадки-высадки сразу всех седоков.

Hennessey уже регистрирует на своём сайте (точнее на сайте подразделения Hennessey Special Vehicles) заявки на Project Deep Space, но до оформления предметных заказов пока далеко. Рискнём предположить, что и цена в итоге улетит далеко за 3 млн долларов, но для сегмента эксклюзивных машин это даже хорошо — выше ценность, больше ажиотаж. С нетерпением ждём первых 3D-рисунков и новых подробностей. Какими будут две другие новинки, Hennessey пока не говорит.

