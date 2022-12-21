Суперпикап Ford F-150 Raptor R в обработке Hennessey получит 1000-сильный V8

Летом этого года компания Ford представила самую мощную версию пикапа F-150 актуального, четырнадцатого по счёту поколения, она называется Raptor R и адресована любителям быстрой езды по бездорожью. Под капотом Ford F-150 Raptor R находится особым образом настроенный компрессорный 5,2-литровый V8 Predator, выдающий максимальные 710 л.с. и 868 Нм. В пару этому мотору ставится усиленный 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», шасси Raptor R способно долго выдерживать повышенные нагрузки.

Ателье Hennessey Performance, имеющее огромный опыт по доработке моделей Ford и других американских марок, разумеется, просто обязано предложить свой, улучшенный вариант F-150 Raptor R и вот он, наконец, анонсирован как VelociRaptoR 1000. Отметим, что ещё в 2020 году у ателье вышел пикап Hennessey Venom 800 Supercharged, но тот был сделан на базе «дежурного» F-150 Super Crew с 5,0-литровым атмосферным V8, у которого довольно ограниченный потенциал по форсировке — на выходе получилось «всего» 816 л.с. и 986 Нм. К тому же весь тираж Venom 800 Supercharged давно распродан (было сделано 100 шт.).



5,2-литровый V8 Predator в сочетании с изначально спортивным шасси Raptor R даёт тюнерам куда более широкое поле для творчества. На купе Ford Mustang Shelby GT500 специалисты Hennessey недавно довели отдачу этого мотора до 1221 л.с. — доработанный спорткар получи имя Venom 1200. Теперь опыт разработки дорожной машины будет использован для модификации оффроудного пикапа, и с учётом специфических условий эксплуатации (пыль, грязь, тряска) Hennessey пока поставила себе относительно скромную планку — добиться мощности в 1000 л.с., эта цифра отражена в названии нового проекта.



Рецепт доработки мотора будет примерно таким же, как у купе Venom 1200: стоковый 2,65-литровый приводной нагнетатель уступит место более объёмному и производительному 3,8-литровому, в комплекте с ними будут установлены новый приводной ремень, модернизированные системы впуска и питания. Планируется провести полный цикл стендовых и натурных испытаний, чтобы гарантировать надёжную работу мотора в экстремальных условиях, точные цифры отдачи, цена и тираж будут объявлены в 2023 году.



Инженерный тюнинг, как это обычно бывает у Hennessey, будет дополнен скромным косметическим апгрейдом: суперпикап получит новые бамперы (передний со встроенным кенгурятником и дополнительными светодиодными фонарями), 20-дюймовые колёса Hennessey, шильдики Hennessey и новый виниловый декор.



Напомним, что Hennessey также выпускает полностью оригинальные дорожные машины: в августе был представлен 1842-сильный Venom F5 Roadster, который позиционируется как самый быстрый в мире суперкар без крыши.

