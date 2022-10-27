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  • Hennessey довела Ford Mustang Shelby GT500 до уровня суперкара: 1221 л.с. под капотом!

Hennessey довела Ford Mustang Shelby GT500 до уровня суперкара: 1221 л.с. под капотом!

27.10.2022 84 0 0

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило купе Venom 1200, сделанное на базе топ-версии Shelby GT500 спорткара Ford Mustang уходящего поколения. Тираж Venom 1200 составит всего 66 экземпляров.

 

В сентябре компания Ford представила Mustang седьмого поколения, но на рынок он выйдет только летом 2023 года, а по-настоящему заряженные версии придётся ждать ещё дольше — они пока даже не представлены. Между тем одно из самых авторитетных американских тюнинг-ателье Hennessey Performance, которое к тому же производит полностью оригинальные суперкары, ещё в 2020 году анонсировала проект Venom 1200 на базе Ford Mustang Shelby GT500 актуального шестого поколения и сегодня показала его во всей красе.

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Напомним, что дебютировавший в 2019 году Ford Mustang Shelby GT500 оснащён 5,2-литровым бензиновым компрессорным V8 по кличке Predator, который в стоке выдаёт максимальные 771 л.с. и 847 Нм. В лимитированных спецверсиях Shelby GT500KR и GT500-H мощность поднята свыше 900 л.с., а в августе этого года компания Shelby American представила уникальную версию пони-кара с названием Code Red, у двигателя которой приводной нагнетатель заменён двумя турбокомпрессорами, эта операция позволила увеличить отдачу до сенсационных 1318 л.с. и 1356 Нм.

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Venom 1200 от Hennessey Performance не смог превзойти по производительности Shelby GT500 Code Red, поскольку остался верен компрессорной архитектуре, но его максимальная отдача всё равно впечатляет — 1221 л.с. и 1223 Нм. Как и в случае Shelby GT500 Code Red максимальные показатели Venom 1200 достигаются на гоночном спиртовом топливе Е85.

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Увеличить мощностью на 58% по сравнению со стоковым Ford Mustang Shelby GT500 специалистам Hennessey удалось за счёт более объёмного (3,8 л вместо стоковых 2,65 л) приводного нагнетателя, модернизированной системе впуска, новых топливных форсунок и влагоотделителя, новым приводным ремням и прочей усиленной «фурнитуре». 7-ступенчатый «автомат» Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями) перенастроен под возросшие нагрузки. Как изменились динамические качества автомобиля, Hennessey не сообщает, стоковый Shelby GT500 разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,3 с.

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Превращение обычного Ford Mustang Shelby GT500 в Hennessey Venom 1200 Mustang GT500 обойдётся 59 950 долларов, к этой цене надо добавить стоимость стокового автомобиля, который всё ещё можно купить новым (цена на американском сайте Ford — от 79 420 долларов). За показанную на фотографиях ливрею в стиле гоночного Ford Mark II GT40, что участвовал в марафоне 24 часа Дейтоны 1966 года, нужно доплатить ещё 4950 долларов.

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