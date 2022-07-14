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  • Cadillac готовит флагманский фастбек и делится тизерами Celestiq в преддверии премьеры

Cadillac готовит флагманский фастбек и делится тизерами Celestiq в преддверии премьеры

14.07.2022 41 0 0

Новинка американского бренда (пока в статусе предсерийного концепта) дебютирует в конце следующей недели, 22 июля.

 

Марка Cadillac входит в состав американского концерна General Motors. Результаты автомобилей бренда в Штатах практически непрерывно снижаются с 2016-го (исключение – 2019 год с 1-процентным приростом). В течение 2021-го дилеры реализовали на домашнем рынке 118 331 шт., что на 8,6% меньше, по сравнению с «ковидным» 2020-ым. В текущем году Cadillac остаётся в минусе: за первое полугодие дилеры реализовали 61 919 машин, что на 15,6% меньше, чем в январе-июне 2021-го.

Тизер Cadillac Celestiq

Концерн GM немало вкладывается в электрокары, на сегодняшний день у «Кэдди» есть своя «зелёная» линейка. Её первенцем стал кроссовер Lyriq, продажи модели в США стартовали только в конце минувшей весны. Электрическое семейство в дальнейшем должно пополниться за счёт флагманского фастбека, которому дадут имя Celestiq. В статусе предсерийного концепта модель дебютирует совсем скоро – 22 июля.

В преддверии скорой премьеры Cadillac опубликовал порцию новых тизеров концепта. На них запечатлён как его экстерьер, так и интерьер. Снова показана передняя часть Celestiq: на переднем крыле есть светящаяся вставка с силуэтом «Богини» (Goddess), которая украшала модели бренда в период с 1933 по 1956 годы. Также можно рассмотреть оригинальные колёсные диски и светодиодную головную оптику.

Ещё на тизерах рассекретили корму модели, которую разработчики решили украсить светящимся логотипом бренда и, очевидно, двухярусными задними фонарями. Кроме того, модель снабдили внушительным диффузором. Отметим, концепт «обули» в спортивные шины Michelin Pilot Sport.

Тизер салона Cadillac Celestiq

Судя по снимкам салона, автомобиль рассчитан на четырёх седоков. Внутри находится множество экранов, в их числе несколько, предназначенных для пассажиров, расположившихся во втором ряду. Вероятно, передняя панель представляет собой один большой дисплей, объединяющий виртуальную «приборку», центральный тачскрин мультимедийной системы, а также экран для переднего пассажира. Ещё в салоне шоу-кара оригинальная подсветка. Как Kolesa.ru сообщал ранее, Cadillac Celestiq получил стеклянную крышу, её прозрачность можно настроить.

Компания по-прежнему не раскрывает данные о технике. Известно, что в основе Celestiq лежит платформа Ultium, на которой базируется «электропаркетник» Lyriq, а также большой пикап и полноразмерный внедорожник GMC Hummer EV. Максимальный запас хода у моделей на этой «тележке» превышает 640 км. Пока не сообщается, какой окажется дальнобойность у флагманского седана Cadillac. По предварительным данным, у модели будет полный привод.

Производство новинки бренда Cadillac, вероятно, стартует в 2023-ем. По слухам, Celestiq могут выпустить мелкосерийной партией, но в компании эту информацию пока не подтверждали. Ожидается, что цена автомобиля может превысить 200 тыс. долларов. Судя по официальному сайту марки, за первенца электрической линейки – паркетник Lyriq – в Штатах просят не менее 62 990 долларов.

США авторынок новинки Cadillac Cadillac Celestiq

 

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