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  • Cadillac готовит «заряженный» внедорожник Escalade: официальные фото

Cadillac готовит «заряженный» внедорожник Escalade: официальные фото

21.01.2022 114 0 0

О технике новой версии премиальная марка еще не рассказала. По неофициальным данным, вездеход получит компрессорный мотор V8 6.2, как у спорткара Chevrolet Camaro ZL1 и Cadillac CT5-V Blackwing.

 

До сих пор в V-линейке Кадиллака присутствовали исключительно легковушки. Пару лет назад американские профильные медиа было всполошились, ведь в Сеть «слили» фото якобы «заряженной» версии младшего кроссовера XT4, но тот «спортсменом» так и не стал, а картинки, видимо, оказались фейком. А сегодня объявлено официально: «горячий» SUV от Cadillac все же появится, вот только спорт-версию получит вовсе не паркетник, а рамный внедорожник Escalade. Сама марка пока распространила лишь несколько изображений и тизерный ролик, полноценная премьера Escalade-V состоится весной текущего года.

Cadillac Escalade-V
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Cadillac Escalade-V
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Cadillac Escalade-V
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Cadillac Escalade-V
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Решетка в сетку и черный декор вместо хромированного есть и у «стандартного» вездехода с пакетом Sport. Впрочем, Escalade-V все-таки выглядит более агрессивно: ему достались иные бамперы, диодные «клыки» ходовых огней заключили в «жабры», плюс у такой машины сдвоенные патрубки выпускной системы. Ну и еще сзади и на передних дверях имеются фирменные V-эмблемы. Салон толком не показали.

Cadillac Escalade-V
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Cadillac Escalade-V
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Cadillac Escalade-V
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Американские СМИ прочат Escalade-V компрессорный мотор V8 6.2 серии LT4. Таким двигателем сегодня оснащаются Chevrolet Camaro ZL1 и седан Cadillac CT5-V Blackwing. На модели Шеви мотор выдает 659 л.с., отдача «четырехдверки» Кадиллака – 677 л.с.

«Обычный» Escalade в Штатах предложен с бензиновым «атмосферником» V8 6.2 мощностью 426 л.с. (отдача в РФ – 416 л.с.) и рядным шестицилиндровым турбодизелем Duramax 3.0, выдающим 281 л.с. (в России пока не представлен). Коробка одна – десятиступенчатый «автомат».

Между тем на родине Cadillac продажи модели после смены поколений взлетели: по итогам прошлого года внедорожник обрел в США 40 505 владельцев, что на 65% больше по сравнению с 2020-м. В России продажами нового Escalade тоже довольны, хотя точное количество не раскрывается (при этом в местном офисе марки отметили, что вездеход продемонстрировал лучший результат за последние пять лет). То есть у Escalade-V есть все шансы на появление в РФ.

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