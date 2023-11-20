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  • Cadillac официально анонсировал глобальный компактный кроссовер Optiq

Cadillac официально анонсировал глобальный компактный кроссовер Optiq

20.11.2023 212 0 0

Паркетник пополнит североамериканскую модельную линейку в следующем году. Известно, что он займёт место «зелёного» SUV начального уровня, то есть окажется на ступеньку ниже Cadillac Lyriq.

Американская марка Cadillac входит в состав концерна General Motors, который активно движется в направлении курса на «озеленение» модельного ряда. Первенцем электрической линейки бренда стал кроссовер Lyriq, он добрался до дилеров в Штатах осенью прошлого года. За первые три квартала текущего года этот паркетник разошёлся тиражом в 5334 экземпляра. Второй полностью электрической моделью Cadillac стал роскошный лифтбек Celestiq, третьей – флагманский SUV Escalade IQ. Теперь в компании анонсировали ещё одну новинку.

На фото: глобальная версия кроссовера Cadillac Optiq

На американский рынок в следующем году выйдет компактный кроссовер Cadillac Optiq, паркетнику присвоят 2025 модельный год. Пока что в компании отметили лишь, что новинка станет четвёртой моделью в глобальной «зелёной» линейке бренда. Официальные данные о технике, подробности об оснащении электромобиля, а также его цены станут известны в 2024-м.

Известно, что Optiq станет моделью начального уровня «зелёной» линейки Cadillac. Это значит, что в иерархии бренда этот компактный паркетник окажется на ступеньку ниже Lyriq. В пресс-центре марки анонс сопроводили парой снимков новинки. Судя по ним, глобальный кроссовер практически не будет отличаться от версии для китайского рынка, внешность которой была рассекречена минувшим летом.

На фото: китайская версия Cadillac Optiq

Так, у электромобилей единое оформление передней части и кормы, одинаковая головная оптика и задние фонари. Заметное отличие в экстерьере только одно – иной рисунок у заглушки, которая расположена на месте традиционной решётки радиатора: если у «поднебесного» варианта он выполнен с полосами-штрихами в стиле Lyriq, то у глобальной версии Optiq заглушку украсил сложный узор из треугольников. Прототип на фото получил 21-дюймовые колёсные диски.

На фото: Cadillac Optiq (для китайского рынка), фото из базы минпрома КНР

Как мы уже отмечали, главный офис бренда пока не расщедрился на информацию о «начинке» Cadillac Optiq, известно только, что в его основе лежит модульная платформа Ultium. Однако данные о технике китайского варианта компании уже обнародованы. Так, стартовые версии получат единственный электромотор мощностью 204 л.с., средним предложат 245-сильный электродвигатель, а у топовых исполнений будет двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 287 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Информации о ёмкости тяговой батареи и запасе хода на одной зарядке пока нет.

По габаритам будущий компактный паркетник сравним с XT5, так, у Cadillac Optiq в китайской спецификации длина составляет 4822 мм, ширина – 1912 мм, высота 1642/1644 мм (в зависимости от версии), а расстояние между осями у него равно 2954 мм.

Тем временем компания продолжает готовиться к выходу на рынок флагманского электрического SUV – Cadillac Escalade IQ. Напомним, производство этого трёхрядного большого кроссовера стартует летом 2024 года на заводе GM Factory Zero, расположенном в Детройте. Как мы сообщали ранее, минимальная цена этой «зелёной» новинки составит около 130 тыс. долларов.

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