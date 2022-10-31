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Caterham готовит полностью новый электрический спорткар, а Seven EV пока отложен

31.10.2022 102 0 1

Британская компания Caterham Cars вынуждена адаптироваться к новым рыночным реалиям и намеченному на 2035 год бану «углеводородных» машин в Европе: стало известно, что Caterham готовит сразу две электрические модели, одна из них — принципиально новая. Две предыдущие попытки Caterham сделать полностью новую модель успехом не увенчались.

 

Компания Caterham существует как автопроизводитель с 1973 года (до этого она была просто дилером Lotus), когда её основатель Грэм Неарн купил у Lotus права на выпуск снятой с производства модели Seven и начал продавать её под собственной маркой. Лишь в 90-х Caterham попыталась разработать новую модель своими силами, тогда на свет появился родстер Caterham 21, но из-за массы компромиссных технических решений успеха он не имел, за несколько лет было выпущено около 50 экземпляров, которые не смогли окупить скудный бюджет на разработку.

Caterham 21

В 2012 году Caterham и французская марка Alpine, принадлежащая Renault, объявили о совместной разработке новой спортивной модели, но уже в 2014 году коллаборация развалилась, так как компания Caterham просто не потянула взятые на себя финансовые обязательства по совместному проекту. В итоге перспективное купе Caterham C120 свет так и не увидело, а Renault решила доделать проект самостоятельно, он превратился в актуальный Alpine A110.

Неудачные попытки выпустить что-то кроме допотопной модели Seven привели Caterham к череде кризисов и смен собственников, весной прошлого года Caterham Cars вошла в состав VT Holdings, крупной автодилерской сети из Японии, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором спорткаров Caterham в этой стране.

Сейчас финансовое положение Caterham стабильно и, как ни странно, объективной необходимости в новых моделях нет — у компании обширная база клиентов, которые давно смирились с тем, что Caterham делает только культовую модель Seven в разных вариациях и ничего другого им не надо, автомобильный аналоговый олдскул сейчас в моде, состоятельная публика не жалеет на него денег. Как сообщает британский журнал Autocar, мощность мануфактуры Caterham в английском городе Дартфорд составляет около 500 машин в год, а заказов на несколько сотен больше, поэтому компании пришлось даже открыть дополнительную сборочную площадку в одном из своих сервисных центров.

Caterham Seven 170R

Тем не менее жёсткая экологическая доктрина на ключевых рынках заставляет руководство Caterham думать об электрификации, ведь континентальная Европа и Япония намерены запретить ДВС к 2035 году, Великобритания сделает это уже в 2030 году. Новый гендиректор Caterham Боб Лейшли, ранее работавший в Nissan, в интервью Autocar сообщил, что прямо сейчас острой необходимости в «электричках» нет — лишь единицы из числа клиентов Caterham запрашивают электрический вариант модели Seven, компания даже построила несколько прототипов, но серийный вариант, который ожидался в 2023 году, теперь отложен в долгий ящик. Причина тому — не только низкий объективный спрос, но и отсутствие подходящих лёгких компонентов электрической силовой установки, а Лейшли принципиально не хочет, чтобы Seven EV весил тонну, тогда как базовый бензиновый вариант весит всего 440 кг. Лейшли поставил лимит для Seven EV в 700 кг, при этом нужна быстрая зарядка, чтобы владельцы не скучали на трек-днях: 20 минут покатались, затем перерыв на чашку чая (15 минут), затем спорткар снова должен быть готов к бою. О гибридном Seven, по словам Лейшли, с философией Caterham не может быть и речи — не ждите.

Серийный Seven EV в итоге будет, но сильно позже 2023 года, а бензиновый Seven компания будет предлагать так долго, как это будет возможно. Прежде Seven EV на рынок может выйти полностью новый электрический спорткар, работа над которым находится в самом начале. Но концепция уже известна: новая модель, пока не имеющая названия, будет иметь закрытый кузов с пространственной стальной рамой в основе, наружные панели будут сделаны из алюминия или углепластика. Новый спорткар будет достаточно лёгким и спартанским: в салоне, возможно, вообще не будет приборов и единственным инструментарием окажется смартфон владельца, но при этом Лейшли обещает современные системы пассивной и активной безопасности, которые позволят сертифицированный новинку на любом рынке. С появлением нового спорткара производительность Caterham увеличится до примерно 1000 машин в год. Полностью новый Caterham ожидается в 2026 году либо позже.

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