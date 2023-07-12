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  • Caterham Project V: лёгкий и стильный трёхместный спорткар на каждый день

Caterham Project V: лёгкий и стильный трёхместный спорткар на каждый день

12.07.2023 122 0 0

Британская компания Caterham Cars представила прототип полностью новой модели, которая должна быть запущена в производство в конце 2025 — начале 2026 года. Caterham Project V не заменит легендарный Caterham Seven, а станет ему более современной и пригодной для повседневной езды альтернативой.

Последней полностью новой моделью Caterham был разработанный в начале 90-х родстер Caterham 21, который из-за массы компромиссных технических решений не имел успеха — было выпущено лишь около 50 экземпляров. Затеянная в 2012 году коллаборация Caterham и Alpine развалилась через два года из-за того, что компания Caterham не потянула взятые на себя финансовые обязательства по совместному проекту: в итоге перспективное купе Caterham C120 свет так и не увидело, Alpine продолжила работу самостоятельно, в итоге получилось актуальное купе A110.

В 2021 году Caterham Cars вошла в состав VT Holdings, крупной автодилерской сети из Японии, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором спорткаров Caterham в этой стране. Смена собственника дала британской компании необходимое финансирование для разработки новых моделей: в апреле этого года Caterham Cars показала прототип электрического EV Seven — когда-нибудь он станет серийным, но прежде компания хочет запустить в производство более важную, полностью новую модель, обозначенную пока как Project V (имя серийной модели, возможно, будет иным).

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Разработку дизайна Caterham Project V курировал француз Энтони Джаннарелли, хорошо известный в мире спорткаров — у него есть даже собственная автомобильная компания, Jannarelly Automotive. В облике Caterham Project V можно увидеть черты Caterham 21, Alpine A110 и Piech GT, а от Caterham Seven новинке достался лишь дух манёвренности, простоты и лёгкости.

Project V — это небольшое электрическое купе с посадочной формулой 2+1, единственное заднее пассажирское место расположено по центру, но в виде опции будет предложен вариант 2+2. Габаритная длина новинки — 4255 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1226 мм, колёсная база — 2581 мм. Кузов выполнен из углепластика и алюминиевого сплава, заявленная снаряженная масса — 1190 кг.

Project V имеет 400-вольтовую электрическую архитектуру, батарея ёмкостью 55 кВт·ч разделена на два модуля и расположена под полом кузова, пространство между модулями нужно для максимально низкой установки передних сидений. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми пружинами и амортизаторами. На всех колёсах установлены мощные вентилируемые дисковые тормоза. Штатные шины — Michelin Pilot Sport 4S размерности 235/35 R 19 спереди и 285/30 R 20 сзади.

Единственный электромотор в паре с редуктором установлен на задней оси, его максимальная мощность — 200 кВт (272 л.с.). До 100 км/ч Caterham Project V разгоняется менее чем за 4,5 с, максимальная скорость — 230 км/ч. Расчётный запас хода на одной заряде по циклу WLTP — 400 км. Максимальная мощность зарядки батареи — 150 кВт, она позволяет пополнить заряд с 20% до 80% за 15 минут.

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Салон Project V оформлен предельно лаконично и немного старомодно (цифровой щиток приборов имитирует аналоговый), зато он предлагает неслыханный для прежних моделей Caterham уровень комфорта и безопасности: есть кондиционер, «музыка» и современная мультимедийная система с сенсорным экраном. Благодаря закрытому кузову Caterham Project V можно использовать в качестве машины на каждый день, в том числе семейной — на заднее сиденье можно усадить ребёнка. Вместе с тем компания обещает, что на треке Project V будет вести себя как типичный Caterham, то есть обеспечит водителю море позитивных эмоций.

Живая премьера Caterham Project V состоится на стартующем завтра Фестивале скорости в Гудвуде, производство должно начаться не позднее 2026 года и оно не будет массовым — в год компания собирается делать около 2000 экземпляров новой модели. Цена базовой версии составит чуть менее 80 000 фунтов стерлингов.

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