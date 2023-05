Электрический Caterham EV Seven: масса менее 700 кг, но батареи хватит всего на 20 минут

Британская компания Caterham Cars показала прототип электрической версии легендарной модели Seven, но в производство она пока не пойдёт. Параллельно с EV Seven компания разрабатывает ещё один электрический спорткар с полностью новыми шасси и кузовом.

Об электромобильных планах Caterham мы рассказывали осень прошлого года: тогда нынешний гендиректор британской компании Боб Лейшли заявил, что острой необходимости в «электричках» пока нет, потому что лишь единицы из числа клиентов Caterham изъявляют желание приобрести электрический вариант модели Seven. Тем не менее компания держит в фокусе грядущий запрет новых автомобилей с ДВС на ключевых рынках и готовится в нужное время переключиться на электромобили.

1 / 2 2 / 2

Сейчас в работе инженеров Caterham находятся две «зелёные» модели — электрическая версия «семёрки» (EV Seven) и полностью новый электрический спорткар, который, вероятно, запустят в производство раньше, чем EV Seven. Новый спорткар компания покажет позже в этом году, а на этой неделе рассекречен прототип EV Seven, его Caterham Cars разработала совместно с давним партнёром — компанией Swindon Powertrain, занимающейся высокопроизводительными силовыми установками для спортивных и гоночных автомобилей, как «углеводородных», так и электрических.



Прототип Caterham EV Seven сделан на модифицированном широком шасси «семёрки», батарея размещена вертикально под капотом и в центральном тоннеле, её снабдили сложной системой охлаждения иммерсионного типа, то есть охлаждающая жидкость окружает буквально каждую ячейку — подобную систему мы уже видели на серийном Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.



1 / 2 2 / 2

Сложная система охлаждения батареи сделана с расчётом на экстремальную эксплуатацию спорткара в условиях гоночного трека. Предполагается, что гоночная сессия будет длиться 20 минут, затем следует 15-минутный перерыв на чашку чая и зарядку батареи, затем спорткар снова должен быть готов к бою. Ёмкости батареи в 51 кВт·ч (из них потребителю доступны лишь 40 кВт·ч) и 152 кВт максимальной мощности зарядки вполне достаточно для реализации формулы «20-15-20».



Единственный электромотор, расположенный на задней оси, выдаёт максимальные 243 л.с. и 250 Нм, он позволяет спорткару разгоняться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 4 с, максимальная скорость — 209 км/ч. Снаряженная масса Caterham EV Seven — менее 700 кг, что примерно на 70 кг больше, чем у бензинового аналога. К электромотору пристыкован редуктор с самоблокурующимся дифференциалом, в подвеске установлены регулируемые амортизаторы Bilstein от бензиновой версии Seven 420 Cup и мощные тормоза с 4-поршневыми суппортами.



Живой показ Caterham EV Seven состоится в июле на Фестивале скорости в Гудвуде, но компания честно говорит, что пока не собирается запускать электрическую «семёрку» в производство, а сделает это тогда, когда настанет подходящий момент, в том числе и точки зрения технологий — прогресс не стоит на месте и, быть может, перед началом выпуска EV Seven его характеристики удастся существенно улучшить.