Новинки ×
  • Changan готовит к старту продаж необычный кроссовер CD701, который можно превратить в пикап

Changan готовит к старту продаж необычный кроссовер CD701, который можно превратить в пикап

06.09.2023 133 0 0

Паркетник отличился довольно эффектной внешностью, в салоне – уже привычный минимализм. Это электрокар, но подробностей о начинке пока нет. На конвейер кроссовер встанет в следующем году.

В виде концепта электрокросс Changan с внутрикорпоративным индексом CD701 засветился еще в 2022-м, его публичная премьера состоялась в апреле года нынешнего на Шанхайском автосалоне. А пару дней назад компания представила приближенный к серийному производству вариант: такой паркетник показали в рамках конференции, посвященной технологическим достижениям Changan.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Товарное имя электрокара еще не объявлено, зато фирма уже приступила к продвижению грядущего SUV, опубликовав картинки и видео. К слову, пока точно неизвестно, под каким именно брендом будут продавать кроссовер: как Changan или под новой маркой Qiyuan. Не исключено, что впоследствии китайцы и вовсе придумают очередной суббренд. В частности, на машине красуются символы не то EO (буквы), не то E0 (Е с нулем), хотя это может быть обозначение новой линейки (или то самое товарное имя).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Местные профильные медиа уже окрестили Changan CD701 кроссовером «с возможностями пикапа». Дело в том, что вместо привычной багажной двери паркетник имеет откидной борт, а стеклянная секция, выполняющая роль заднего стекла, может заплывать на крышу: то есть, действительно, получается нечто вроде грузовой площадки.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Другие особенности внешности – встроенный между фарами экран (может отображать приветствие, уровень зарядки и т.д.), выдвижные ручки дверей и стеклянная же крыша. Ну а от представленного ранее концепта этот электрокар отличается наличием обычных зеркал (у прототипа были камеры), подретушированными бамперами (в заднем появилась выемка для регистрационного знака) и переделанными задними фонарями (световая рамка стала толще). Габариты все еще не раскрыты.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Внутри – большой тачскрин по центру, во втором ряду установили диван, тогда как у шоу-кара отдельные кресла. Приборки нет: все показатели отображает проекционный дисплей. Китайские СМИ также пишут, что Changan CD701 станет «первой в мире моделью» с «технологией автомобильной спутниковой связи», которая «обеспечивает глобальное покрытие» и практически непрерывное подключение к Сети. А еще паркетнику обещан автопилот, плюс CD701 сможет сам найти зарядную станцию, и сам же встать на «заправку».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Подробностей об электромоторах и батареях пока нет. При этом объявлено, что серийный выпуск электрокросса Changan CD701 начнется в 2024 году.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Changan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Грузовики и автобусы Симуляция здоровья: самые интересные новинки выставки Comtrans 2023 Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans уже не первый год считается основным событием в сфере коммерческого транспорта. Эту выставку ждут и участники, и посетители. Первым х... 34 0 0 06.09.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet TrailBlazer II Chevrolet TrailBlazer второго поколения трудно отнести к бестселлерам нашего рынка. Но если кому-то очень нужен честный рамный внедорожник, то вот он – честный и рамный. Правда, очень против... 3386 4 2 03.09.2023
Статьи / Электромобиль Рост продаж электромобилей в США: почему он продолжается и почему России это не грозит Каждый раз, когда мы заводим речь об электромобилях, материал превращается в «подсчет убытков» и «буклет обещаний о светлом будущем». Так было и в 2019 году, когда электромобили еще мало и... 1713 16 1 01.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 25648 13 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23337 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18882 12 0 14.07.2023
Change privacy settings