Changan готовит к старту продаж необычный кроссовер CD701, который можно превратить в пикап

Паркетник отличился довольно эффектной внешностью, в салоне – уже привычный минимализм. Это электрокар, но подробностей о начинке пока нет. На конвейер кроссовер встанет в следующем году.

В виде концепта электрокросс Changan с внутрикорпоративным индексом CD701 засветился еще в 2022-м, его публичная премьера состоялась в апреле года нынешнего на Шанхайском автосалоне. А пару дней назад компания представила приближенный к серийному производству вариант: такой паркетник показали в рамках конференции, посвященной технологическим достижениям Changan.

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Товарное имя электрокара еще не объявлено, зато фирма уже приступила к продвижению грядущего SUV, опубликовав картинки и видео. К слову, пока точно неизвестно, под каким именно брендом будут продавать кроссовер: как Changan или под новой маркой Qiyuan. Не исключено, что впоследствии китайцы и вовсе придумают очередной суббренд. В частности, на машине красуются символы не то EO (буквы), не то E0 (Е с нулем), хотя это может быть обозначение новой линейки (или то самое товарное имя).

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Местные профильные медиа уже окрестили Changan CD701 кроссовером «с возможностями пикапа». Дело в том, что вместо привычной багажной двери паркетник имеет откидной борт, а стеклянная секция, выполняющая роль заднего стекла, может заплывать на крышу: то есть, действительно, получается нечто вроде грузовой площадки.



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Другие особенности внешности – встроенный между фарами экран (может отображать приветствие, уровень зарядки и т.д.), выдвижные ручки дверей и стеклянная же крыша. Ну а от представленного ранее концепта этот электрокар отличается наличием обычных зеркал (у прототипа были камеры), подретушированными бамперами (в заднем появилась выемка для регистрационного знака) и переделанными задними фонарями (световая рамка стала толще). Габариты все еще не раскрыты.



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Внутри – большой тачскрин по центру, во втором ряду установили диван, тогда как у шоу-кара отдельные кресла. Приборки нет: все показатели отображает проекционный дисплей. Китайские СМИ также пишут, что Changan CD701 станет «первой в мире моделью» с «технологией автомобильной спутниковой связи», которая «обеспечивает глобальное покрытие» и практически непрерывное подключение к Сети. А еще паркетнику обещан автопилот, плюс CD701 сможет сам найти зарядную станцию, и сам же встать на «заправку».



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Подробностей об электромоторах и батареях пока нет. При этом объявлено, что серийный выпуск электрокросса Changan CD701 начнется в 2024 году.

