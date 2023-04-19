Купеобразный кроссовер Changan CD701 показался на живых фото

Четырёхместный электрический шоу-кар имеет минималистичный интерьер и двухцветный кузов. Данных о технике пока нет.

Компания Changan входит в двадцатку крупнейших производителей Китая. Продажи автомобилей марки растут в течение последних трёх лет. Так, за январь-ноябрь 2022-го дилеры на домашнем рынке реализовали 949 810 автомобилей марки, что на 1,6% больше, чем за тот же период предыдущего года. Кстати, в РФ машины Changan поставляются официально, на сегодняшний день местная линейка насчитывает девять моделей в сегменте SUV.

На фото: концепт Changan CD701

Марка продолжает развивать свою модельную линейку: в конце лета прошлого года производитель показал шоу-кар купеобразного кроссовера с индексом CD701. Теперь же этот «живой» концепт привезли на Шанхайский автосалон, причём присутствующим удалось рассмотреть не только детали экстерьера, но и заглянуть в салон.



Changan CD701 имеет обтекаемую форму, чёрную крышу, которая плавно переходит в остекление кормы, и чёрные же передние стойки. Кроме того, у электрокара расширенные колёсные арки из некрашеного пластика, а также тёмно-серые вставки спереди, на боковинах и на корме. Место радиаторной решётки заняла цифровая панель, исполняющая роль заглушки. Этот элемент визуально сливается с головной оптикой с «С-образными» ходовыми огнями, внутри которых расположено по три светящихся штриха.



Место традиционных наружных зеркал занимают небольшие боковые камеры, привычных дверных ручек не наблюдается. Концепт получил большие колёсные диски, которые «обули» в низкопрофильную резину. Задние фонари выполнены в виде нарисованного тонкой светящейся линией овала, растянутого во всю ширину кормы, по бокам его разделяют небольшие штрихи, заходящие на задние крылья.



Интерьер Changan CD701 выполнен в минималистичном стиле: не передней панели видно только «приплюснутое» рулевое колесо и большой горизонтальный тачскрин информационно-развлекательной системы. «Виртуальной» приборки не видно, не исключено, что её роль исполняет проекционный дисплей. Салон оформлен в светлых тонах с контрастной оранжевой прострочкой.



Известно, что в основу концептуального купеобразного кроссовера легла модульная платформа SDA. Автомобилю пообещали различные интеллектуальные системы, водительские помощники и возможность управления функциями автомобиля с помощью смартфона, «умных часов» и голоса. Никакой информации о технике пока нет.



Официально в компании не говорят о серийных перспективах купеобразного кроссовера, но не исключено, что модель, в основу которой ляжет концепт Changan CD701 до конвейера всё-таки доберётся.

На Шанхайском автосалоне пару концептов своих купеобразных кроссоверов представила японская компания Honda. В серию новые e:NS2 и e:NP2 пойдут уже в 2024 году, производство «близнецов» будет налажено на мощностях совместных предприятий с Dongfeng и GAC соответственно.

