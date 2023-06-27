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Changan показал лифтбек Qiyuan A07, который потягается с Volkswagen ID.7

27.06.2023 119 0 0

Пятидверка станет первой моделью новой линейки китайской компании. Лифтбек будет доступен как с гибридной установкой, так и в виде электрокара.

На фото минпрома КНР этот автомобиль Changan засветился еще весной, теперь же сам производитель распространил фирменные изображения и короткий видеоролик. Модель откроет новую электрифицированную серию Qiyuan с отдельной эмблемой: первенец пока представлен под индексом A07. К слову, прежде считалось, что к дебюту готовят седан, однако новинка оказалась лифтбеком.

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Китайские профильные СМИ пишут, что в основе Qiyuan A07 лежит платформа EPA1, на которой также построены модели суббренда Deepal (он же Deep Blue или Shenlan) – кроссовер S7 и, опять же, лифтбек SL03 (раньше был известен как Changan C385). Длина новой «семерки» равна 4905 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1480 мм. Легковушка марки Deepal компактнее, но колесная база у лифтбеков совпадает – 2900 мм. В общем, если SL03 по своим габаритам сопоставим с нынешним Skoda Superb, то Changan Qiyuan A07 уже ближе к электрокару Volkswagen ID.7 (в Китае еще будет аналог – Volkswagen ID.Next).

Особенности внешности нового лифтбека – диодная полоска во всю ширину передка (блоки основных фар установлены ниже), выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой же плашки задние фонари. В салоне – минимализм. Отдельной приборки нет, ее роль возложена на проекционный дисплей. По центру красуется гигантский тачскрин мультимедийной системы. Пятидверка также получила «парящий» тоннель (на нем разместили площадки для беспроводной зарядки) и стеклянную крышу.

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Changan Qiyuan A07 сертифицирован в чисто электрической и гибридной версиях. По предварительной информации, первой достался 258-сильный электромотор, у гибрида установка на основе 95-сильного бензинового двигателя 1.5, который работает только как генератор для подзарядки батареи. Больше подробностей о новом лифтбеке появится в ближайшее время.

Changan Qiyuan A07 на фото минпрома КНР
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Changan Qiyuan A07 на фото минпрома КНР
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Changan Qiyuan A07 на фото минпрома КНР
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Changan Qiyuan A07 на фото минпрома КНР
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Напомним, в этом году Changan вывел на российский рынок множество новинок (накануне, например, у нас стартовал рамный пикап Hunter Plus), правда, ни одна из них не электрифицирована. Впрочем, китайские марки уже начинают официально привозить «зелень» в РФ: в частности, местную гамму Chery пополнил гибридный паркетник Tiggo 8 Pro e+, к старту продаж готовится электрический кроссовер Hongqi E-HS9, да и бренд Voyah от Dongfeng предлагает только гибриды и электрокары. Так что впоследствии Changan вполне может начать продавать у нас свои «зеленые» модели.

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