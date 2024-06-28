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Changan показал салон Avatr 07 и ещё одну его необычную фишку

28.06.2024 31 0 0

На домашний рынок новый паркетник выйдет до конца текущего года. Модель предложат с гибридной установкой или в виде полноценного электрокара.

Внешность кроссовера Avatr 07 была рассекречена в мае, а в середине июня в Сеть выложили порцию шпионских фото интерьера. Теперь же опубликованы официальные кадры с салоном «семерки», вдобавок появилось еще несколько промо-роликов. Напомним, бренд Avatr – это совместный проект компании Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Паркетник с индексом 07 станет третьей моделью в гамме: он присоединится к старшему кроссу Avatr 11 и седану Avatr 12.

Как и экстерьер, салон нового SUV оформят в фирменном стиле бренда. «Семерке» достанутся «сплющенный» руль, табло под лобовым стеклом почти на всю ширину передней панели и огромный центральный планшет. Кстати, маркетологи пиарят самую продвинутую версию Avatr 07 – с камерами вместо привычных наружных зеркал. Так что по краям табло установят дополнительные дисплеи, которые будут отображать картинку с камер.

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На свежих видео стала заметна еще одна фишка облика кроссовера: у основания капота у него будет цифровая панель. На нее можно проецировать приветствие или незамысловатую анимацию. Впрочем, это не эксклюзив «семерки» — аналогичное решение предусмотрено и для других моделей Avatr.

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Длина Avatr 07 равна 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2940 мм. Для сравнения, размеры Avatr 11: 4880/1970/1601 мм, расстояние между осями – 2975 мм. При этом «семерка» имеет полноценный пятидверный кузов, тогда как у старшего кроссовера крышка багажника поднимается без заднего стекла (как у седана).

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Новинку предложат в виде гибрида или электрокара (Avatr 11 и Avatr 12 – это только «электрички»). В состав установки гибридного Avatr 07 войдет бензиновый турбомотор 1.5 (работает в режиме генератора), у такого паркетника будет две модификации: с 314-сильным электромотором на задней оси и двухмоторным полным приводом, суммарная отдача второго варианта – 492 л.с. Чисто электрический кросс также будет доступен как с задним (343 л.с.), так и с полным приводом (598 л.с.). О батареях информации все еще нет.

Премьеру Avatr 07 должен справить в третьем квартале текущего года.

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