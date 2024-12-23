Changan получил награду за лидерство в достижении пика углеродных выбросов

На Третьем форуме по достижению пика углеродных выбросов в промышленности Китайская федерация промышленной экономики объявила список ведущих компаний в области углеродной нейтральности 2024 года. Благодаря достижениям в энергосбережении, низкоуглеродной трансформации и области зелёного перехода компания Changan получила почетное звание «Лидер в достижении пика углеродных выбросов».

Форум, посвящённый реализации государственной стратегии достижения двойных углеродных целей («двойной углерод»), направлен на выявление лучших предприятий и технологий. Внутри страны такие компании предоставляют рекомендации и практические пути для реализации целей по снижению углеродных выбросов в промышленности. На международной арене они способствуют преодолению «углеродных барьеров» развитых стран, укреплению международного имиджа Китая и участию в международном климатическом сотрудничестве.

Changan поддерживает государственную стратегию «двойного углерода». Компания достигла значительных успехов в сокращении углеродных выбросов, технологических инновациях, развитии цепочек поставок, увеличении экологически чистого ассортимента продукции и учёте углеродного следа товаров. Все это формирует образ Changan как примера успешного развития зелёной экономики Китая.

На своих производственных базах Changan внедряет меры по оптимизации энергопотребления, производственных процессов, запуску и остановке оборудования. За последние три года реализовано свыше 100 проектов по энергосбережению и сокращению выбросов, что позволило снизить углеродный след производства на 50 000 тонн. В 2023 году энергопотребление на единицу продукции снизилось на 19,35%, а углеродные выбросы на единицу продукции уменьшились на 26,71% по сравнению с 2020 годом, что позволило досрочно выполнить цели пятилетнего плана развития. Компания завершила строительство 12 солнечных электростанций на своих заводах общей мощностью 253 МВт.

Кроме того, Changan внедряет концепцию «зелёных заводов». На цифровом заводе компании, где применяются 5G, искусственный интеллект и цифровые двойники, удалось повысить производительность на 20%, снизить затраты на 20% и уменьшить энергопотребление на 19%, что соответствует мировым стандартам. Сегодня Changan владеет одним национальным и тремя региональными «зелёными заводами».

Эти усилия были оценены как на государственном уровне, так и в отрасли. В ноябре 2024 года Changan получил оценку «Пятизвёздочная компания» от независимого центра оценки энергоэффективности и экологического развития автомобильной промышленности.

Changan активно развивает зелёные технологии — новый гибридный двигатель Blue Core обладает тепловым КПД в 44,28%, а недавно представленная двухмоторная гибридная система P13 имеет эффективность 97,3% — один из лучших в отрасли показателей. Эти разработки вошли в топ-10 двигателей и гибридных систем года по версии «Китайское сердце» за 2023 год.

В области аккумуляторов Changan совместно с TBL New Energy разработал безмембранные твердоэлектролитные литиевые батареи, которые обеспечивают пользователям высокую безопасность, долговечность и эффективность. Также Changan совместно с партнёрами развивает систему переработки отслуживших батарей, создавая замкнутый цикл использования ресурсов.

Компания активно сотрудничает с поставщиками для создания устойчивой зелёной цепочки поставок. Компания разработала модели управления выбросами углерода и руководства по расчёту углеродного следа поставщиков. Более 98% партнеров поддерживают экологическую инициативу компании.