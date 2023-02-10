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  • CHERY сделала пожертвование в пользу фонда «Арифметика Добра» и его подопечных

CHERY сделала пожертвование в пользу фонда «Арифметика Добра» и его подопечных

10.02.2023 64 0 1

4 февраля в Общественной палате РФ состоялся «День рождения Клуба приёмных семей», организованный благотворительным фондом «Арифметика Добра» при поддержке компании CHERY и других партнёров. Компания CHERY внесла пожертвование в размере 11 500 000 рублей на получение дополнительного образования более ста детей-сирот.

«Мы считаем, что наша роль – не только вести предпринимательскую деятельность и соблюдать экологические нормы. Важно также поддерживать позитивные изменения в жизни людей. Мы хотим дать возможность детям исполнить свою мечту: получить хорошее образование и выбрать профессию по душе. Поэтому сегодня мы передаем фонду «Арифметика Добра» этот чек и надеемся, что сотни детей ответственно отнесутся к своему будущему и максимально воспользуются возможностью получить дополнительное образование, реализуют свою мечту и обретут фундамент под ногами для дальнейшей взрослой жизни», – прокомментировал директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков.

«Я от сотен мальчишек и девчонок, воспитывающихcя в учреждениях, хочу поблагодарить вас за поддержку. У них появилась возможность подготовиться к экзаменам, получить то, что обычно дают и делают родители: нанимают репетиторов, оплачивают дополнительные курсы. Теперь такая возможность появилась и у детей из учреждений благодаря поддержке автомобильной компании CHERY», – поблагодарила директор фонда «Арифметика Добра» Наиля Новожилова.

Автомобильная компания CHERY поддерживает в России инициативы в области социального вклада и, следуя данной философии, сотрудничает с благотворительным фондом «Арифметика добра». CHERY проявляет свою социальную ответственность практическими действиями не только в России, но и в других странах. Преимущественно это благотворительные проекты и защита окружающей среды. В частности, в прошлом году CHERY доставила более 30 000 бутылок питьевой воды пострадавшим от шторма на Филиппинах, чтобы облегчить проблемы водоснабжения сотен семей. В Южной Африке в «Международный день Нельсона Манделы» компания передала детям санитарные принадлежности и снэки. На Ближнем Востоке CHERY выступила спонсором велопробега с целью сбора 1 млн риалов на восстановление и реконструкцию жилых домов в Пакистане.

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