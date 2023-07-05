Четвёртый этап Чемпионата России по ралли-кроссу состоится на Игора Драйв

Этапы, которых ждут все спортсмены без исключения, это этапы на трассе комплекса Игора Драйв. Интересный трек, местами непростые участки, которые дают возможность показать свое мастерство, экватор сезона, когда уже нет права на ошибку, если есть цель – показать лучший результат.

В этом году на трассе Игора Драйв пройдет сдвоенный этап Чемпионата России по ралли-кроссу. 4 этап состоится 21-23 июля, 5 этап – 28-30 июля.

Два уикэнда подряд пилоты будут бороться за высокие позиции сначала на стартовой решетке, а потом – в итоговой таблице.

Более 60 сильнейших гонщиков страны.

Автомобили – от полноприводных «монстров» объемом до 3500 куб.см до вазовских «калин».

Массовые старты в 5 зачетных группах.

Динамичные заезды и контактная борьба.

Высокий градус напряжения до самого финиша.

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Любители автоспорта смогут в полной мере насладиться красивыми гонками Чемпионата России по ралли-кроссу в классах Национальный и Супер-1600, Кубка России – Суперавто, Д2Н и Первенства России в классе Д2Ю.

Билеты на это спортивное событие можно приобрести на сайте.

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