Четвёртый этап Чемпионата России по ралли-кроссу состоится на Игора Драйв

В этом году на трассе Игора Драйв пройдет сдвоенный этап Чемпионата России по ралли-кроссу. 4 этап состоится 21-23 июля, 5 этап – 28-30 июля.
Два уикэнда подряд пилоты будут бороться за высокие позиции сначала на стартовой решетке, а потом – в итоговой таблице.
- Более 60 сильнейших гонщиков страны.
- Автомобили – от полноприводных «монстров» объемом до 3500 куб.см до вазовских «калин».
- Массовые старты в 5 зачетных группах.
- Динамичные заезды и контактная борьба.
- Высокий градус напряжения до самого финиша.
Любители автоспорта смогут в полной мере насладиться красивыми гонками Чемпионата России по ралли-кроссу в классах Национальный и Супер-1600, Кубка России – Суперавто, Д2Н и Первенства России в классе Д2Ю.
Билеты на это спортивное событие можно приобрести на сайте.
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