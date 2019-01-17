Chevrolet Monza оправдала звание бюджетной альтернативы Cruze: у новинки скромное оснащение

Chevrolet Monza оправдала звание бюджетной альтернативы Cruze: у новинки скромное оснащение

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Компания Chevrolet поделилась подробностями о своем новом седане. Пока модель анонсирована только для одного рынка.
 

Осенью прошлого года Chevrolet показала в Китае предсерийный седан Monza. Напомним, под таким именем в 70-80-ых годах прошлого века выпускали трёхдверный хэтчбек, купе и универсал, в 90-ых – седан. Теперь же марка показала конвейерный вариант новой «четырёхдверки».

На фото: Chevrolet Monza RS

На фото: Chevrolet Monza RS

Седан позиционируют как более доступную по цене и простую в плане оснащения альтернативу локальному Chevrolet Cruze. Новая модель также компактнее Круза: 4 630 мм у Monza и 4 666 мм у Cruze. Колёсная база отличается заметнее: 2 640 против 2 700 мм соответственно.

На фото: Chevrolet Monza Red Line

На фото: Chevrolet Monza Red Line

Официально компания пока что показала только «оспортивленные» версии модели – RS и Red Line. Они немного отличаются оформлением. Но у модели есть и стандартное исполнение, его тоже уже успели рассекретить: фотографии появились в базе министерства промышленности Китая. Так, у базовой Monza другие бампера и радиаторная решётка.

Оснащение проще, чем у старшей модели. Например, Monza получила кондиционер, тогда как у Круза климат-контроль, а подогрев сидений у новинки — простой одноступенчатый. Для топовых комплектаций предусмотрены люк и «кожаная» отделка кресел.

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Ближайший «родственник» нового седана – Buick Excelle GT. От него Монце досталась задняя независимая подвеска со стойками McPherson. В линейку моторов новинки Chevrolet вошли бензиновые «турботройки» объёмом 1,0 и 1,3 литра с отдачей 125 и 163 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с механической коробкой передач, второй – с «автоматом». Концерн General Motors планирует оснащать этими двигателями все недорогие модели для рынка КНР.

Производство Chevrolet Monza наладят на китайском заводе СП GM и SAIC. В продаже новый седан появится весной 2019-го. Цены пока не объявлены, но в линейке марки Monza, очевидно, займет нишу между Cavalier и Cruze. Первый седан в Китае сегодня стоит от 79 900 юаней (785 тысяч рублей по актуальному курсу), «четырёхдверка» Cruze обойдется минимум в 109 900 юаней (1,08 млн рублей).

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В GM подчеркивают, что новый седан предназначен только для Китая, однако то же самое говорили и про Cavalier, а эту модель сегодня поставляют в Мексику. Так что и Monza позже может выбраться за пределы «поднебесного» рынка. Впрочем, в России недорогих машин Chevrolet ждать всё же не стоит – у нас марка решила продвигать дорогие внедорожник Tahoe, спорткары Camaro и Corvette. Не так давно в российской линейке ещё появился кроссовер Traverse, но и его цены демократичными назвать сложно.

Накануне в Китае рассекретили другую новинку Chevrolet – кроссовер Tracker следующей генерации. Эта модель уже является глобальной, но и она до РФ тоже не доберётся.

За рубежом Новинки американская марка Китай седан Chevrolet Monza
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