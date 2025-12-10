Авторынок ×

Chevrolet подготовил юбилейные версии Corvette, Colorado и Silverado

10.12.2025 23 0 0
Американская марка приурочила выпуск особенных вариантов спорткара и пикапов к празднованию 250-летия США.

Бренд Chevrolet, принадлежащий концерну General Motors, представил несколько своих моделей, вошедших в лимитированную линейку Stars & Steel. Производитель подготовил особенные версии на основе спорткара Corvette, а также различных пикапов марки – Colorado, Silverado 1500, Silverado HD и Silverado EV. Лимитированная линейка посвящена 250-летию Америки, которое страна будет отмечать в 2026 году.

На фото: Chevrolet Corvette Stars & Steel
На фото: Chevrolet Corvette Stars & Steel
1 / 3
На фото: Chevrolet Corvette Stars & Steel
На фото: Chevrolet Corvette Stars & Steel
2 / 3
На фото: Chevrolet Corvette Stars & Steel
На фото: Chevrolet Corvette Stars & Steel
3 / 3

У Chevrolet Corvette Stars & Steel кузов будет либо белым, либо чёрным, и через всю длину украшенным полосами и звёздами серебристого или чёрного цвета – в стиле американского флага. На дверях и антикрыле можно увидеть «250», кроме того, корма украшена чёрными патрубками выхлопной системы, а профиль – красными тормозными суппортами Edge и колёсными дисками на выбор – либо чёрными глянцевыми, либо карбоновыми.

1 / 2
2 / 2

Салон юбилейной версии Corvette будет оформлен в двух цветовых вариантах – Santorini Blue и Adrenaline Red. Таким спорткарам положены особенные накладки на пороги и табличка с номером, которая свидетельствует о принадлежности автомобиля к лимитированной серии. Ещё доступны красные ремни безопасности и коврики с контрастной прострочкой. Тираж Corvette Stars & Steel будет ограничен 250 экземплярами.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В основу Chevrolet Colorado Stars & Steel легло исполнение Trail Boss Crew Cab, цвет кузова – тоже белый или чёрный. Ещё среднеразмерный полноприводный пикап с двигателем объёмом 2,7 литра получил такую же «звёзно-полосатую» графику, как у Корвета, затемнённые шильдики и глянцевые чёрные 20-дюймовые колёсные диски. В списке особенностей числятся красные буксировочные крюки и различное дополнительное оборудование.

На фото: Chevrolet Colorado Stars & Steel
На фото: Chevrolet Colorado Stars & Steel
1 / 3
На фото: Chevrolet Colorado Stars & Steel
На фото: Chevrolet Colorado Stars & Steel
2 / 3
На фото: Chevrolet Colorado Stars & Steel
На фото: Chevrolet Colorado Stars & Steel
3 / 3

Chevrolet Silverado 1500 Stars & Steel базируется на полноприводной версии RST Crew Cab Short Box, под капотом расположен мотор V8 объёмом 6,2 литра. Черный или белый кузов имеет тот же рисунок в стиле флага Штатов, ещё такой полноразмерный грузовик снабдили люком в крыше, 22-дюймовыми глянцевыми чёрными дисками, за которыми можно разглядеть тормозную систему Brembo с красными шестипоршневыми суппортами спереди.

На фото: Chevrolet Silverado 1500 Stars & Steel
На фото: Chevrolet Silverado 1500 Stars & Steel
1 / 2
На фото: Chevrolet Silverado 1500 Stars & Steel
На фото: Chevrolet Silverado 1500 Stars & Steel
2 / 2

Особенная версия положена и Silverado HD: такой большой пикап создан на базе LTZ Crew Cab Trail Boss 4WD с дизелем Duramax объёмом 6,6 литра под капотом. Помимо монохромной гаммы и всё той же графики грузовику полагаются 20-дюймовые колёсные диски, а ещё ему предлагаются различные пакеты: внедорожный Z71, LTZ Convenience II, Max Trailering и другие.

На фото: Chevrolet Silverado HD Stars & Steel
На фото: Chevrolet Silverado HD Stars & Steel
1 / 2
На фото: Chevrolet Silverado HD Stars & Steel
На фото: Chevrolet Silverado HD Stars & Steel
2 / 2

Юбилейный вариант есть и у полностью электрической версии пикапа: в основе Silverado EV Stars & Steel лежит исполнение RST Crew Cab. Кузов может быть чёрным или белым, рисунок такой же – с полосами и звёздами, а в комплект предлагаются 24-дюймовые «катки», чёрные шильдики и новая тормозная система Brembo с увеличенными дисками и шестипоршневыми передними красными суппортами.

На фото: Chevrolet Silverado EV Stars & Steel
На фото: Chevrolet Silverado EV Stars & Steel
1 / 2
На фото: Chevrolet Silverado EV Stars & Steel
На фото: Chevrolet Silverado EV Stars & Steel
2 / 2

Ещё в компании рассказали о том, что в январе 2026 года в рамках благотворительного аукциона будет продан существующий в единственном экземпляре Chevrolet Corvette ZR1X. Этот спорткар тоже получил белый цвет кузова и чёрный рисунок в стиле американского флага.

пикап США спортивные авто авторынок Chevrolet Chevrolet Corvette Chevrolet Colorado Chevrolet Silverado
