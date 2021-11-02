Chevrolet Silverado «озверел»: представлен концепт пикапа Beast

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) стартовало одно из крупнейших тюнинг-шоу SEMA 2021, оно ежегодно проводится в начале ноября. Многие автопроизводители решили поучаствовать в мероприятии, в их числе и бренд Сhevrolet, принадлежащий американскому концерну General Motors. Chevy привезёт на выставку несколько шоу-каров, а главным экспонатом окажется концепт Beast, в основу которого лёг пикап Silverado.



На фото: концепт Chevy Beast

Концептуальный автомобиль The Chevy Beast создан на шасси грузовика Silverado: как отметили в компании, такой пикап призван «доминировать в пустыне». Шоу-кар получил полностью оригинальный кузов на укороченной раме, которая соединена с трубчатым каркасом из стали. Автомобиль практически полностью открыт: есть лишь некие «полудвери» с узором в виде сетки. Концепт обули во внедорожные шины размером 37 дюймов (колёсные диски – 20 дюймов).



На официальных снимках «Зверя» практически не засветился салон, но в компании отметили, что интерьер получил оформление в минималистичном и функциональном дизайне. На передней панели есть пара семидюймовых экранов, один из них выполняет роль виртуальной «приборки», второй – тачскрина мультимедийной системы. Салон рассчитан на четверых седоков, которых ждут спортивные кресла Recaro с четырёхточечными ремнями безопасности.



Silverado «в образе» The Chevy Beast получил модернизированную подвеску: с увеличенным ходом и регулируемыми амортизаторами, а также новую заднюю «пятирычажку». Шоу-кар оснастили турбомотором V8 Chevrolet Performance LT4, его объём составляет 6,2 литра, а мощность – 658 л.с. Он работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». У пикапа полный привод. Дорожный просвет равен 343 мм.



В начале осени компания Chevrolet представила флагманский грузовик Silverado ZR2. Под капотом у такого пикапа находится 426-сильный мотор V8 объёмом 6,2 литра, его максимальный крутящий момент составляет 624 Нм. Стоит отметить, что у конкурента – Ram 1500 TRX – «начинка» мощнее: 712-сильный 6,2-литровый V8 HEMI (881 Нм).

В дальнейшем у пикапа Chevrolet Silverado появится полностью электрическая версия. Презентация намечена на январь 2022 года, мероприятие пройдёт в рамках выставки CES. Известно, что Silverado EV будет базироваться на разработанной специально для электромобилей платформе Ultium (она же лежит в основе GMC Hummer EV).



В списке экспонатов Шеви на выставке SEMA также числится рестомод Project X. Нынешний вариант представляет собой электрокар: «двухдверку» оснастили единственным электромотором с отдачей в 344 л.с. и максимальным крутящим моментом в 447 Нм. На кузове имеется шильдик в виде числа «400», отражающий рабочее напряжение 400 В у тягового аккумулятора. Его ёмкость довольно скромная и составляет 30 кВт*ч.

