Новинки ×

Chevrolet Silverado «озверел»: представлен концепт пикапа Beast

02.11.2021 121 0 0

Шоу-кар американского производителя оснащён мотором Chevrolet Performance 6.2 LT4 с компрессором, его отдача составляет 658 л.с.

 

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) стартовало одно из крупнейших тюнинг-шоу SEMA 2021, оно ежегодно проводится в начале ноября. Многие автопроизводители решили поучаствовать в мероприятии, в их числе и бренд Сhevrolet, принадлежащий американскому концерну General Motors. Chevy привезёт на выставку несколько шоу-каров, а главным экспонатом окажется концепт Beast, в основу которого лёг пикап Silverado.

На фото: концепт Chevy Beast

Концептуальный автомобиль The Chevy Beast создан на шасси грузовика Silverado: как отметили в компании, такой пикап призван «доминировать в пустыне». Шоу-кар получил полностью оригинальный кузов на укороченной раме, которая соединена с трубчатым каркасом из стали. Автомобиль практически полностью открыт: есть лишь некие «полудвери» с узором в виде сетки. Концепт обули во внедорожные шины размером 37 дюймов (колёсные диски – 20 дюймов).

На официальных снимках «Зверя» практически не засветился салон, но в компании отметили, что интерьер получил оформление в минималистичном и функциональном дизайне. На передней панели есть пара семидюймовых экранов, один из них выполняет роль виртуальной «приборки», второй – тачскрина мультимедийной системы. Салон рассчитан на четверых седоков, которых ждут спортивные кресла Recaro с четырёхточечными ремнями безопасности.

Silverado «в образе» The Chevy Beast получил модернизированную подвеску: с увеличенным ходом и регулируемыми амортизаторами, а также новую заднюю «пятирычажку». Шоу-кар оснастили турбомотором V8 Chevrolet Performance LT4, его объём составляет 6,2 литра, а мощность – 658 л.с. Он работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». У пикапа полный привод. Дорожный просвет равен 343 мм.

В начале осени компания Chevrolet представила флагманский грузовик Silverado ZR2. Под капотом у такого пикапа находится 426-сильный мотор V8 объёмом 6,2 литра, его максимальный крутящий момент составляет 624 Нм. Стоит отметить, что у конкурента – Ram 1500 TRX – «начинка» мощнее: 712-сильный 6,2-литровый V8 HEMI (881 Нм).

В дальнейшем у пикапа Chevrolet Silverado появится полностью электрическая версия. Презентация намечена на январь 2022 года, мероприятие пройдёт в рамках выставки CES. Известно, что Silverado EV будет базироваться на разработанной специально для электромобилей платформе Ultium (она же лежит в основе GMC Hummer EV).

В списке экспонатов Шеви на выставке SEMA также числится рестомод Project X. Нынешний вариант представляет собой электрокар: «двухдверку» оснастили единственным электромотором с отдачей в 344 л.с. и максимальным крутящим моментом в 447 Нм. На кузове имеется шильдик в виде числа «400», отражающий рабочее напряжение 400 В у тягового аккумулятора. Его ёмкость довольно скромная и составляет 30 кВт*ч.

пикап концепты выставки новинки Chevrolet Chevrolet Silverado

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Почти не гниет, почти не ломается: стоит ли покупать Nissan Almera Classic за 450 тысяч рублей Недавно мы выбирали максимально недорогой автомобиль на каждый день в лице Kia Spectra и выяснили, что свои 250-300 тысяч он отрабатывает сполна. Правда, локализация корейской машины на «Иж-... 96 0 0 02.11.2021
Статьи / Гаджеты «Когда полуфлагман – выгоднее»: обзор комбо-устройства Playme PULSE Есть рациональная и проверенная потребительская тактика: узнать все о флагманском товаре в своем сегменте и купить тот, что стоит в линейке на ступень ниже. Такие гаджеты, как правило, весьм... 81 0 0 02.11.2021
Статьи / Популярные вопросы Медленно, задом, на буксире: что запрещено на автомагистрали, и за что можно получить штраф Автомагистрали – одни из самых удобных, но при этом опасных дорог, поскольку на них разрешена повышенная скорость движения. Соответственно, это накладывает ряд ограничений, связанных с безоп... 423 0 2 01.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60964 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30450 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26573 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings