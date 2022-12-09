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Chevrolet случайно рассекретил гибридный спорткар Corvette E-Ray

09.12.2022 39 0 0

Ожидается, что новинка американского бренда появится в продаже на домашнем рынке следующим летом.

Уже не раз сообщалось, что Corvette в дальнейшем станет отдельным суббрендом. Пока что же этот спорткар, производство которого стартовало ещё в 1953 году, состоит в модельном ряду Chevrolet. Модель актуального восьмого поколения была представлена в 2020-ом, сейчас Корвет предлагается в вариантах купе и кабриолета. Согласно статистике Carsalesbase, по итогам прошлого года продажи спорткара в США выросли на 52,8% до 33 041 шт. В текущем году прирост не столь стремительный: за первые три квартала американцы купили 25 380 экземпляров, что на 2,6% больше, чем в январе-сентябре 2021-го.

В скором будущем семейство Chevrolet Corvette расширится за счёт гибридной версии, которая получит прибавку E-Ray к названию: минувшим летом прототип новинки попадался в объективы фотошпионов. Пока что официальных данных о том, как будет выглядеть эта новинка, нет, однако теперь её внешность перестала быть секретом: компания рассекретила её случайно. Дело в том, что изображения будущей модели оказались в онлайн-конфигураторе на сайте бренда (вместе с цветовой палитрой и выбором колёсных дисков).

На это обратил внимание участник форума MidEngineCorvetteForum, после чего в Chevrolet поспешили удалить случайный «слив» в собственном онлайн-конфигураторе. Однако предприимчивый пользователь сделал несколько скриншотов, так что возможность рассмотреть экстерьер и интерьер гибридного Corvette есть у всех желающих.

Судя по модели на скриншотах, у Corvette E-Ray более широкий кузов и увеличенные воздухозаборники на корме под фонарями (как у варианта Z06, представленного осенью прошлого года). При этом у гибрида две пары сдвоенных выхлопных патрубков выхлопной системы, как у обычного C8.

Информации о «начинке» пока нет. Очевидно, подробности появятся ближе к официальному дебюту новой модификации спорткара. Однако стоит отметить, что на изображениях не виден порт для зарядки, так что не исключено, что Corvette E-Ray окажется «обычным», а не подзаряжаемым гибридом.

По предварительным данным, в основу силовой установки новинки ляжет тот же 497-сильный двигатель LT2 V8 объёмом 6,2 литра, которым оснащается стандартный C8. Он будет работать в тандеме с электромотором, расположенным на передней оси. Ожидается, что совокупная мощность гибридной системы Corvette E-Ray будет равна примерно 608 л.с.

На некоторых скриншотах также можно заметить информацию, написанную мелким шрифтом, о том, что вариант с прибавкой E-Ray будет доступен клиентам следующим летом. Вероятно, премьера гибридного Корвета пройдёт весной 2023 года.

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