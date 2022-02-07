Chevrolet совсем скоро может расстаться ещё с одной моделью: «топор завис» над Malibu

Бренд Chevrolet принадлежит крупному американскому концерну General Motors. Продажи марки в Штатах продолжают снижаться с 2016 года, «минус» усилился с началом кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса. По информации сайта Carsalesbase, в 2021-ом американцы купили 1 435 205 машин Chevrolet, что на 17,7% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, по итогам успешного 2015-го показатель «Шеви» на домашнем рынке составлял 2 125 347 шт.



На фото: актуальный седан Chevrolet Malibu (версия для американского рынка)

Компания уже давно постепенно избавляется от «легковушек», сместив фокус на более прибыльные и пользующиеся спросом в США модели – кроссоверы, внедорожники и пикапы. Напомним, ранее модельный ряд покинули Chevrolet Cruze, Impala, Volt, а также Aveo/Sonic. На прошлой неделе стало известно о том, что сочтены дни самого дешёвого автомобиля в Штатах – Chevrolet Spark (выпуск будут завершён в августе 2022 года).

Уже давно предполагалось, что кара не минует и седан Malibu. Ранее предполагалось, что «четырёхдверка» не покинет рынок до 2025 года, однако, не исключено, что модель отправят в отставку в разы раньше. Дело в том, что компания уже сейчас перестала принимать заказы на Malibu 2022 года, об этом сообщает издание CarsDirect со ссылкой на представителя Chevrolet Кевина Келли. Он пояснил, что было принято уже «достаточно заказов», хотя сейчас лишь первая половина февраля.



За последнее десятилетие пиковым для модели являлся 2016 год, тогда дилерам Chevrolet в США удалось реализовать 227 881 шт. Результаты Malibu постепенно снижались, так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 102 651 шт. (на 22,2% меньше, чем годом ранее). Однако этот «минус» не сравнить с падением, зафиксированным в 2021-ом: автомобиль разошёлся тиражом всего в 39 376 шт. (на 61,6% меньше, чем годом ранее). Вероятно, это можно объяснить не только естественным оттоком клиентов, которые пересаживаются, к примеру, на кроссоверы, но и проблемами производства, которые вызваны дефицитом микрочипов.

Для сравнения, Toyota Camry в течение «кризисного» 2021 года разошлась в США тиражом в 313 795 экземпляров, дилеры Honda за тот же период продали 202 676 седанов Accord, Nissan Altima приобрели 103 777 клиентов, выбор в пользу Hyundai Sonata сделали 93 142 покупателя, а на долю продаж Kia K5 в 2021-ом пришлось 92 326 шт.



На самом деле, пока производитель официально не заявлял о планах в скором времени отправить машину в отставку. Не исключено, что Chevrolet уже готовит пакет обновлений для «четырёхдверки» 2023 модельного года, чтобы та завершила свой жизненный цикл как раз в 2025-ом. Однако есть и шанс того, что компания действительно захочет скорее избавить от теряющего популярность и постепенно устаревающего седана. Напомним, Malibu актуальной генерации появился в 2016-ом, а рестайлинг пережил в 2019-ом.

Отметим, после того, как Spark канет в Лету, моделью начального уровня Chevrolet в США станет маленький кроссовер Trax, который на других рынках продаётся под именем Tracker. Его стартовый ценник равен 21 400 долларов (эквивалентно примерно 1,62 млн рублей по текущему курсу). Кстати, его продажи в прошлом году тоже ощутимо упали: в 2021-ом клиенты купили 42 590 паркетников (на 60% меньше, чем годом ранее).

